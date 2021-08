Qué volvió a desatar la batalla legal entre Paulina Rubio y “Colate”

Paulina Rubio Y "Colate" volvieron a protagonizar una batalla legal (Fotos: Instagram @paulinarubio / @colatenicolas)

De acuerdo canal de YouTube, Chisme No Like, tras siete años separados y una serie de peleas legales envueltas en polémicas, Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera volvieron a protagonizar una disputa ante las cortes debido a que el empresario español se negó a ayudar a la cantante en renovar el pasaporte estadounidenses de su hijo Andrea Nicolás,

Ante ello, la intérprete de Ni Una Sola Palabra interpuso un proceso legal para poder solucionar la estadía legal del menor.

“Tuvimos una audiencia hace menos de un mes, donde el señor Vallejo-Nágera se negó a darle el pasaporte a la señora Rubio”, contó el representante legal de la cantante en una audiencia virtual.

La cantante pidió que su ex esposo le ayudará a renovar el pasaporte de su hijo (Foto: Instagram @paulinarubio)

“El niño tenía que renovar su pasaporte estadounidense y, mientras tanto, como el señor Nágera dijo que tenía que irse a España un mes, a pasar el verano con su hijo”, comentó. “El niño usó su pasaporte español para poder ir con el señor Vallejo durante el primer mes del verano y luego con la señora Rubio el segundo mes; entonces ¿qué pasa? Que él va y saca el pasaporte español sin ningún problema. La corte le pide que haga una cita para renovar el pasaporte estadounidense y el niño se fue a España”, explicó.

El abogado señaló que el empresario se negó a entregar el pasaporte del menor debido a que quería quedarse por dos semanas más en compañía de su hijo. “Colate” tuvo que defenderse solo ante la falta de un abogado. “Soy Nicolás Vallejo-Nágera, me represento a mí mismo”, advirtió. Se tiene entendido que Vallejo-Nágera se alejó de su abogado ya que, según sus declaraciones, ha pagado una gran cantidad de euros sin tener éxito a su favor.

Paulina Rubio y Andrea Nicolás residen en Miami (Foto: @paulinarubio/ Instagram)

“La corte ordena que hoy mismo el ex esposo entregue a su ex esposa el pasaporte estadounidense ¿cómo lo hará? Eso depende de él”, ordenó la jueza. “Así que donde sea que esté el pasaporte, el padre irá a recogerlo o enviará a alguien y se lo entregará a su ex esposa. Además, la corte exige que por lo menos, el padre participe por seis meses en un curso de paternidad”, sentenció.

Es la segunda vez, en un mes, que Paulina Rubio gana la batalla a Nicolás Vallejo-Nágera. A inicios de mes, el empresario español compartió para el programa Sale El Sol que se encuentra cansado del desgastante proceso que ha enfrentado con la cantante desde hace casi diez años.

“A partir de ahora no tengo abogado, porque realmente me doy cuenta que llevo 10 años de litigio”, anunció Vallejo-Nágera.

El español y la cantante se casaron en 2007 en México (Foto: Instagram @colatenicolas)

Paulina Rubio y Nicolas Vallejo-Nágera se casaron en 2007 en México, sin embargo, en 2012 anunciaron su separación por motivos irreconciliables.

“He hecho todo y más para reconducir la situación. Y cuando digo todo, es todo. He sacrificado lo que tenía en mi vida en esta relación. Por eso, aunque me encuentre mal, estoy tranquilo de saber que no he podido hacer más”, reveló ese mismo año para la revista ¡Hola!

Desde ese momento y hasta este 2021, la ex Timbiriche y el español se han enfrentado en numerosas ocasiones ante la ley, pues el trámite de su divorcio se extendió durante dos años debido a demandas y contrademandas por la división de bienes y la negociación del dinero proporcionado por Paulina a “Colate”.

La batalla legal que los mantuvo por más tiempo en las cortes fue la custodia del pequeño Andrea Nicolás, quien reside en Miami junto a su madre.

