Giorgio Aresu aseguró que Nicolás Vallejo “Colate” fue cómplice de su exesposa en el secuestro de su hijo

Giorgio Aresu aseguró que Colate aconsejó a Eva en cómo llevar su separación

Giorgio Aresu aseguró que Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como “Colate”, estuvo implicado en el secuestro de su hijo que desapareció desde 2012 hasta 2017, cuando su exesposa Eva Fancsali se lo llevó sin su consentimiento.

Después de años sin saber del paradero de su hijo y las condiciones en las que se encontraba junto a su madre Eva Fancsali, el pasado 6 de julio el productor italiano logró una condena contra su exesposa por sustracción de menores, una indemnización de 73 mil euros y la patria potestad del niño.

Tras la polémica, Giorgio Aresu declaró que Nicolás Vallejo-Nágera fue cómplice de Eva Fancsali, pues aseguró que el empresario español le dio consejos a su exesposa para llevar su separación. Aresu mencionó que existen las sospechas sobre una relación sentimental entre Colate y Eva cuando aún estaba casado con la “Chica Dorada”.

“Sabemos que ´Colate´ la ha ayudado también. No quise decir su nombre pero fue el causante de todo”, comentó en una entrevista para Tv y Novelas.

El español no ha desmentido las acusaciones que Giorgio Aresu hizo en su contra

El afincado en España recordó que por aquellos años Eva y Colate tenían una relación muy cercana y se reunían frecuentemente cuando visitaban su residencia en Miami. Aresu señaló que existía una relación estrecha entre los implicados que tiempo después lo hizo pensar en una posible relación y complicidad.

“Estando en mi casa, pensando en todo esto, me di cuenta de que Eva había planificado la separación y Colate la estuvo aconsejando. De hecho, cuando estaba en Ibiza y Eva en Miami, la chica que trabajaba en la casa me llamaba de vez en cuando y me decía; ´Señor Aresu, Colate viene mucho y salen muy seguido los dos´”, comentó.

El director explicó que la supuesta amistad entre su exesposa y Colate no lo hizo pensar mal porque él también se consideraba cercano al español: “¡Que tonto! Pero claro, luego me di cuenta de que ahí pasaba algo”.

Eva Fancsali fue acreedora a tres años y un día en prisión, además de la indemnización que debe darle al productor italiano Foto: Archivo

Giorgio narró un momento clave que vivió junto Nicolás Vallejo cuando en una tarde interrumpió su descanso para hacerle preguntas sobre cómo iniciar un divorcio. El productor dijo que en medio de la búsqueda del paradero de su hijo se dio cuenta de que aquellos consejos no eran para Colate, sino para Eva Fancsali.

“Colate estaba en crisis con Paulina y mi casa en Miami estaba muy cerca a la de Paulina, entonces, él venía a mi casa. Un día que yo estaba tomando vino en la terraza él me dijo: ´¿Qué consejo me das si tu te separas, por ejemplo, de Eva?, ¿dónde empezarías los papeleos para el divorcio?´ y le dije que en España porque ahí residimos”, continuó.

Hasta el momento, la imputada no ha declarado en contra del ex de Paulina Rubio y todo se mantiene en las acusaciones públicas que hizo Giorgio Aresu basadas en las conjeturas que llegó tras buscar a su hijo por cinco años aproximadamente.

Paulina Rubio y Colate se separaron en 2014 en medio del escándalo por la patria potestad de su hijo Andrea 29/04/2021 PAULINA RUBIO Y COLATE. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Fue en 2012 cuando Eva Fancsali se fue sin dejar rastro junto a su hijo, quien entonces tenía 11 meses de nacido. A partir de ese momento, Giorgio Aresu hizo hasta lo imposible para ubicar el paradero del niño pero no fue hasta el 2017 cuando uno de sus amigos lo llamó para decirle que había visto a Eva en Los Cabos.

Gracias a la Interpol, Fancsali fue ubicada en México junto al menor y una nueva pareja. El italiano recordó la alegría que sintió cuando volvió a tener a su hijo entre sus brazos y comentó que después de eso pudo descansar de la depresión que su ausencia le había ocasionado.

Giorgio Aresu mencionó estar conforme con la resolución del juez y ahora se enfoca a recuperar los años perdidos con el menor.

