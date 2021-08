Por qué Lidia Ávila venderá tortillas mientras OV7 soluciona sus conflictos

La cantante fortalecerá sus proyectos personales mientras la banda llega a un acuerdo (Foto: Instagram/@lidiaavila)

Durante una entrevista con varios reporteros, Lidia Ávila reveló que se centraría en sus proyectos personales ante la incertidumbre que rodea a los integrantes de OV7, entre dichos planes se encuentra poner una tortillería, aunque su talento sea musical, ella estará buscando abrirse paso en el camino del emprendimiento.

La cantante de 41 años anunció que su próximo negocio estará listo en septiembre y que se trata de una tradición familiar de su esposo Isaac de Hita, cuya profesión es ser Médico Cirujano. Este alimento esencial en la cocina mexicana estará elaborado de queso según una receta tamaulipeca:

“A partir de septiembre estarán a la venta unas tortillas de queso, se hacen en el rancho de mi suegro. Son muy conocidas en el área de Tamaulipas del norte y mis amigos de la ciudad dicen que son una delicia”, afirmó para Ventaneando.

La cantante descartó que el relanzamiento de Ciega signifique su carrera como solista (Foto: Instagram/@lidiaavila)

Además de su negocio culinario, Lidia Ávila lanzó de nuevo Ciega, uno de sus éxitos de años pasados. Este tema formó parte de su segundo disco como solista a principios de los años 2000.

“Ciega es una canción que quise retomar después de muchos años, que grabé por ahí de 2004 en mi segundo disco de solista. Fue una canción que escribió José Luis Roma para mí, exclusivamente”, afirmó.

De igual forma recordó con entusiasmo que ese tema lo sigue cantando en reuniones familiares y a sus fans les gusta mucho, por lo que considera a Ciega y su re lanzamiento como “un regalo para ellos”.

A pesar de la compleja situación que atraviesa junto a sus compañeros de OV7, Ávila negó que este proyecto se trate de su separación de la banda o una manera de demostrar que se lanzará como solista:

Los integrantes de OV7 se encuentran distanciados (Foto: Instagram @oficialov7)

“Fíjate que a estas alturas, el término ‘lanzarme como solista’ no está dentro de mis prioridades. Simplemente es hacer lo que me gusta y lo que amo. No creo que una cosa esté peleada con la otra (...) cada uno de los OV7, creo que han hecho cosas en individual, como empresarios, en la música, producción o actuación. Y se vale”, mencionó para el vespertino de Azteca.

Respecto al conflicto con sus colegas, afirmó que ella necesitaba un espacio a solas para poder aclararse. Recientemente Mariana Ochoa decidió sincerarse acerca de cómo comenzó el roce que no ha permitido un reencuentro entre los integrantes de la agrupación y aseguró que todo se debe a que M’Balia cree que Lidia Ávila habló mal de ella.

Como ya lo había revelado Érika Zaba, M’Balia confirmó para el programa Hoy que los OV7 han decidido no hablar acerca de lo que los ha mantenido separados. De hecho, mencionó que existe un voto de silencio entre los integrantes, el cual todos han decidido respetar esta vez más que nunca para que el problema no se haga más grande y mediático.

El conflicto de la banda habría comenzado como un mal entendido entre M'Balia y Lidia Ávila

Pese a ello y que no quiso hablar de Lidia u otros integrantes en específico, también confirmó que pronto tendrán una reunión a la que todos sus compañeros deberán acudir para limar sus asperezas y decidir qué sucederá con el grupo y con la gira por su 30 aniversario.

Según relató, en pláticas con Kalimba se dio cuenta de que todo el conflicto había comenzado por un malentendido entre Lidia Ávila y M’Balia.

“Yo cuando platiqué con Kalimba, llegamos a la conclusión que algunos necesitaban hablar entre ellos porque hay malos entendidos de que ‘si tal dijo, si tal no me dijo’. Yo creo que M’Balia cree que Lidia dijo cosas que no dijo, eso es lo que yo creo”, confesó la cantante.

