La dulce espera de Yuya: estas son las cinco fotos que arrasan en su Instagram

Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya (@yuyacst), ha causado un gran éxito en sus redes sociales por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Lo cinco posteos de historias y fotografías consiguieron más de 6.003.516 de interacciones entre sus followers.

Los posts más populares son:

Hace tres días, la influencer compartió una postal mostrando su ya abultado vientre y presumiendo el crecimiento de Mar, su primer hijo que está a punto de nacer y llenar de felicidad con sus seres queridos.

Además le dedicó un tierno mensaje e incluso se ofreció a dar clases de body paint en ocasiones así o para otros que ameriten otra zona del cuerpo: “No podía dormir, así que para aprovechar la madrugada creí buena idea hacerme una pinturita en la casa temporal de Mar. En el intento, recordé que si bajo la cabeza lo único que alcanzo a verme es un poco del inicio de la panza y mi ombligo que se puso chistoso. Pensé que hacerme una carita feliz sería fácil, salió muy mal. Pero no importa nada, la carita está feliz”.

“Último día en casa”, fue la frase con la que la empresaria anunció que pronto terminará su dulce paz y llegará a su hogar para llenar de amor, magia y luz su hogar.

Otra publicación de Yuya fue una postal que compartió desde un centro turístico que no definió, pero se observa una laguna, un bosque y ella muy abrigada para la ocasión.

“Me creció muchísimo la panza y también el corazón”, comentó para sus más de 16 millones de seguidores en Instagram.

Entre unas de sus últimas publicaciones compartió uno de sus días felices en los que dejó ver algunas postales disfrutando del paisaje y que acompañó tan sólo con un emoticon de un Sol.

También compartió otras fotografías en su cuenta de Instagram con un simple “2021″ y modelando unos de sus característicos looks, aunque las imágenes no parecen recientes, ya que aún no tiene su pancita de embarazada.

Miariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como “Yuya”, nació el 13 de marzo de 1993 en Cuernavaca, Morelos. Es hija menor de Andés Castrejón y Maribel Castañeda y tiene un hermano conocido como “Fichis”.

Lanzó un canal de YouTube en 2009, en un inicio conocido bajo el nombre de lady16makeup, cuando tenía 15 años. Durante esos años, surgieron una serie de concursos cuya participación dependía de la realización de videos originales promocionando marcas. Allí salió a la luz el primer trabajo audiovisual de Yuya. Eventualmente, el canal de la mexicana siguió creciendo de forma estratosférica, convirtiéndola en una de las youtubers mejor pagadas.

En el 2014, Miraiand comenzó su carrera como escritora y publicó su libro Los secretos de Yuya. Un año después, publicó un segundo libro titulado Las confesiones de Yuya. En el 2015, Yuya también lanzó su primer perfume TRUE by Yuya.

Dos años después, en 2017, la influencer lanzó a la venta su propia línea de maquillaje, bajo el nombre “Yuya”. El 15 de septiembre del 2018, Yuya fue galardonada con su propia estrella en el Paseo de la Fama de las Vegas, gracias a su apoyo constante en las campañas a favor de la comunidad hispana y por promover mensajes de paz, mediante su trabajo como influencer y youtuber.

Asimismo, fue designada en 2017 como Embajadora del Cambio en el programa de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Atualmente está a la espera del nacimiento de su primer hijo llamado Mar, a quien procreó al lado del músico Siddhartha. De acuerdo con información del programa Hoy, la influencer habría llegado en las últimas horas a la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, de donde es originario el cantante donde Yuya tiene planeado dar a luz a Mar.

