“Último día en casa”: las palabras de Yuya que alertaron a sus seguidores del nacimiento de su hijo Mar

FOTO: Instagram/@yuyacst

Esta mañana la influencer Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, causó conmoción en redes sociales porque compartió lo que parece ser la última fotografía de su embarazo, antes de dar la bienvenida a su primogénito. Lo que ocasionó que algunos usuarios especularan sobre si estaba cercana a convertirse en madre.

Desde su cuenta verificada de Instagram, la youtuber publicó una fotografía de sí misma en un vestido floreado y mostrando su baby bump sobre la cual escribió: “Último día en casa”. La fotografía llegó rápidamente a más del millón de ‘me gusta’ y abundaron las felicitaciones para la futura madre.

“Bienvenido, Mar”, “Te ves hermosa”, “Mar, ya quedemos verte y llenarte de amor”, “Vas a ser la mejor mamá” y “Suerte, Yuyita preciosa” son algunos de los cientos de comentarios que hicieron los seguidores de la creadora de contenido. Aunque también hubo quien apuntó que quizá Yuya se refería a que estaba a unas horas de aliviarse.

FOTO: Instagram/@yuyacst

“¡Ya va a nacer! Suerte preciosa”, “¿Mañana nace o mañana se va al hospital para preparase para su nacimiento?”, “Ya está naciendo el bebé de Yuya, qué emoción”, escribieron algunos usuarios. No obstante, fue la misma influencer quien aclaró anteriormente que unas semanas antes del nacimiento de su bebé emprendería un viaje junto a su pareja.

Incluso, de acuerdo con información del programa Hoy, la influencer habría llegado en las últimas horas a la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. De donde es originario el cantante Siddhartha y en donde Yuya tiene planeado dar a luz a Mar.

Por otra parte, Maribel Castañeda, madre de la creadora de contenido, dedicó algunas palabras a su hija y futuro nieto: “Es un deber muy delicado. Una madre tiene que ayudarte a irte, eso es lo delicado. Una madre tiene que hacerte fuerte para que puedas alejarte de ella. Ese es su amor”, escribió en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, felicitó a su hija y a su pareja: “Felicidades, Sidd y Mariand. Empieza la maravillosa aventura de ser padres. El inmenso Mar los eligió a ustedes, y a mí como abuela ¡Bienvenido Mar, ya estás en mi corazón!”, concluyó.

FOTO: Instagram/@maribelcda

Anteriormente, Yuya compartió algunos detalles de su embrazo y aclaró que durante estas últimas semanas de embarazo se alejaría de las redes sociales. Entre los detalles que reveló, Mariand confirmó que su hijo será un varón al cual llamará Mar, nombre que decidió en acuerdo con su pareja.

Sobre su alejamiento momentáneo de las redes sociales, Yuya dejó claro que a lo largo de las próximas semanas un pequeño equipo se hará cargo de ellas y que dejó algún preparado, mismo que estará disponible a lo largo de su ausencia.

“No les he platicado, pero... bueno, me voy a ir. Un mes antes voy a dejar mi dulce hogar. Voy a dejar un poquito de trabajo y me voy a ir a la dulce espera”, declaró desde sus historias hace algunas semanas. “Ahorita me toca dejar todo listo. Voy a dejar de medio trabajar un mes para la adaptación, pero es que yo también estoy ansiosa, ya quiero ver. Ya quiero hacer la vida y buscar la manera de que todo siga”.

(Foto: Instagram/@yuyacst)

Sin embargo, Yuya mencionó que su ausencia en redes será parcial porque, si bien ya dejó material preparado para sus seguidores, mantendrá comunicación con su equipo de trabajo para supervisar que todo fluya de la manera correcta.

Además, aunque se dijo sumamente emocionada por su maternidad, Yuya aceptó que le cuesta trabajo alejarse casi por completo del ámbito laboral. Finalmente, comentó que se siente afortunada porque su bebé ha sido “una chulada” con ella.

