Joy de Red Velvet y Crush tienen un romance: sus agencias lo confirmaron

De acuerdo con las agencias de ambos artistas, la integrante de la banda de k-pop Red Velvet, Joy, y el cantante Crush oficialmente son pareja.

El medio de comunicación surcoreano Sports Chosun fue quien empezó a difundir la noticia. Posteriormente SM Entertainment, empresa que maneja a Joy, y P Nation, agencia dirigida por Psy, la cual lleva la carrera a Crush, confirmaron la relación.

“Tenían una relación senior-junior, pero recientemente comenzaron a salir con buenos sentimientos el uno hacia el otro”, señalaron ambas empresas.

Asimismo, una cuenta de fans del grupo ha difundido lo que sería un mensaje de la cantante, en donde les pidió dio disculpas a sus seguidores y comentó que espera la apoyen en su nueva relación.

“Estamos en la etapa de confirmar los sentimientos del otro y conocernos más, así que con los artículos salieron tan rápido que fui cuidadoso y me desconcerté. Pero estoy escribiendo esto porque siento que Luvies se hubiera sorprendido más de que yo fuera. Espero que nuestros Luvies, que me cuidan y me apoyan hasta ahora, puedan entender y apoyarme... Lamento haberlos sorprendido tan repentinamente”.

La relación entre ambos cantantes habría comenzado después de que Crush invitara a la integrante de Red Velvet a colaborar con su tema Mayday, el cual fue estrenado el mes de mayo del año pasado. Los reportes indican que mantuvieron contacto posterior de ello y decidieron oficializar su relación. Luego de que lanzaran dicho tema, sus fanáticos comenzaron a especular y a generar rumores sobre un amorío, pues señalaban que la forma en que actuaron en el videoclip se “sentía muy real”. Mayday cuenta con más de 10 millones de visitas en YouTube.

Park Soo-young, mejor conocida como Joy, actualmente tiene 24 años y desde 2012 forma parte de la agencia SM Entertainment, asimismo, desde ese año es conocida bajo ese nombre artístico. Forma parte de Red Velvet desde 2014, grupo con el que ha cosechado una gran cantidad de éxitos. Recientemente lanzaron el tema Queendom, cuyo sencillo homónimo ya cuenta con más de 50 millones de reproducciones.

Además de ello, la cantante se ha hecho famosa en el ámbito de la televisión, ya que ha participado principales en dramas como The Liar and His Lover, The Great Seducer y Only One Person.

En cuanto al cantante, se tiene entendido que Crush se ha ausentado de los escenarios y de la industria del entretenimiento debido a que se encuentra realizando su servicio militar desde el pasado 12 de noviembre.

La relación de Joy y Crush es el segundo romance de celebridades de alto perfil en ser noticia en los últimos días; el viernes pasado, Bobby, miembro de la banda iKon anunció que se iba a casar el próximo mes y pronto se convertirá en padre.

Kim Jiwon, mejor conocido como Bobby, informó a través de su cuenta de Instagram, con una carta escrita a mano a forma de disculpa por lo sucedido, que en septiembre será padre y por ello decidió comprometerse y casarse con su novia, de quien no reveló la identidad, pero dijo estar muy enamorado.

“Prometí casarme con una persona a la que amo. También me convertiré en padre en septiembre. Estoy feliz de dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia, pero me disculpo más con los fans que deben estar desconcertados por mi noticia”, escribió el cantante en una carta que compartió a través de sus redes sociales.

