K-Pop: Bobby de iKON anunció que se casará y tendrá un hijo en septiembre

El cantante Bobby, perteneciente a la agrupación iKON, compartió la tarde de este 20 de agosto a través de sus redes sociales que pronto será padre y también contraerá matrimonio con su novia, noticia que impresionó a sus fans, quienes desconocían que el cantante tuviera pareja.

Kim Jiwon, mejor conocido como Bobby, informó a través de su cuenta de Instagram, con una carta escrita a mano a forma de disculpa por lo sucedido, que en septiembre será padre y por ello decidió comprometerse y casarse con su novia, de quien no reveló la identidad, pero dijo estar muy enamorado.

“Prometí casarme con una persona a la que amo. También me convertiré en padre en septiembre. Estoy feliz de dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia, pero me disculpo más con los fans que deben estar desconcertados por mi noticia”, se lee en la hoja.

En la carta, Bobby también aseguró que trabajará de forma más ardua junto a iKON y hacer felices a sus fans (Foto: Instagram/@bobbyindaeyo)

Como lo dijo, los comentarios de sus fans en los que se evidenciaba la sorpresa con la que habían encontrado la noticia no se hicieron esperar, pues es extraño que en la sociedad de Corea del Sur un idol del K-Pop tenga una pareja mientras su carrera está activa, más aún que lo haga público debido a que será padre, pues eso repercute en la imagen que puede dar como artista.

Ya que el rapero se esperaba que algunas de sus seguidoras se tomaran mal el anuncio, también escribió algunos párrafos en donde describe su sentir, no sólo por hacer algo tan importante para él un hecho público, sino porque reconoce la forma en que esto podrá afectar en su carrera dentro de la música y a sus compañeros de iKON.

“Pido disculpas sinceras a las personas que están heridas o confundidas por mis noticias. Me convertiré en una persona que no avergüence a mis padres junto con los miembros de iKON y los fans que han hecho que mi yo carente sea alguien que se necesite en este mundo. Más que nada, trabajaré aun más duro para no causar daño a los miembros y fans que están esperando por las actividades de iKON”, escribió.

El joven de 25 años alcanzó en su publicación más de un millón y medio de “me gusta” y reunió 300 mil comentarios de seguidores y colegas que lo felicitaron en esta nueva etapa de su vida.

Las fans internacionales de iKON pidieron a Bobby no disculparse por hacer su vida privada tranquilamente (Foto: Instagram/@withikonic)

Aunque no faltaron los comentarios de odio, la mayoría de los mensajes fueron de apoyo y también pidiéndole no volver a ofrecer disculpas cuando se trata de su vida privada, pues es común que los artistas dentro del K-Pop hagan este tipo de publicaciones en sus redes sociales, con cartas escritas a mano, cuando se trata de un tema por el cual se sienten culpables, apenados o tristes y buscan hacer llegar sus sentimientos a sus seguidores a través de su propia escritura.

“No tenías que disculparte por esas fans locas, es tu vida y tú sabes qué es lo que te hace feliz! Serás un gran padre y esposo”, “Bobby, no te preocupes por nosotros, tus verdaderos fans serán felices con lo que sea que te haga feliz a ti”, se lee en la sección de comentarios.

Hasta el momento, la empresa dueña de iKON, YG Entertainment, que también tiene bajo su responsabilidad a BLACKPINK, no ha dicho si habrá cambios en las actividades de Bobby con esta noticia.

Miembros cercanos de la familia del cantante, a través de una transmisión en vivo, compartieron que se sentían felices por la forma en que los fans internacionales habían recibido la noticia. Añadieron que el bebé de Bobby será niño y la pareja ha decidido el nombre ya. La boda será pronto, posiblemente antes de que su novia de a luz.

