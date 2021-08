Odalys Ramírez y Patricio Borguetti revelaron el secreto para tener un matrimonio duradero y feliz

La conductora se incomodó con las preguntas (Foto: IG @odalysrp)

Cuando de matrimonio se habla, en muchas ocasiones suele decirse que después de un tiempo la monotonía y la rutina llegan a invadir. Sin embargo, para Odalys Ramírez y Patricio Borguetti, la historia parece pintar muy diferente.

Y es que, a pesar de que llevan una década juntos y tienen a sus hijos, la pareja de famosos suele demostrarse su cariño y amor en redes sociales como si continuaran en sus primeros meses de noviazgo.

Por ello, durante una comida juntos, Borguetti decidió revelar a través de sus historias de Instagram cual es una de las formas que ambos han encontrado para mantener encendido su amor.

“A veces nos preguntan como hacemos para mantener una buena relación después de diez años y una de las claves es que aunque tengamos tres hijos salir de novios de vez en cuando, una cenita romántica, hay que hacerlo”.

La última foto de Odalys embarazada (Instagram: odalysrp)

De igual forma, en otra publicación el actor destacó a modo de broma que otra muestra de amor verdadero era cuando Odalys le dejaba el último bocado de una deliciosa comida.

Estas “escapadas” como las denominó la pareja se la dieron de sus dos hijos pequeños, quienes constantemente los ponen en aprietos.

Fue apenas hace unos días cuando Gia, su hija de cinco años, mostró su lado suspicaz al interrogar a su madre y colocarla en una situación sumamente incómoda.

Fue desde la cuenta de Instagram de la conductora, donde contó la divertida y peculiar anécdota, al denotar con gestos de sorpresa lo inesperada que le resultó la situación.

“Nos estábamos bañando y me dice (Gia): ‘¿mamá, tú tuviste a otros novios a parte de mi papá?’ y yo naturalmente le digo que sí. (Gia): ‘¿y cómo se llamaban?’”, comenzó a narrar Odalys y expresó que al momento de escuchar eso sólo pudo responder que no recordaba los nombres.

Pero esa afirmación no fue suficiente para la pequeña, por lo que arremetió con un: “¿Y mi papá sabía que tuviste otros novios?” a lo que Ramírez respondió que sí, pero sin darle tregua, la niña contestó: “¿Y cómo se siente al respecto”.

Los presentadores volvieron a convertirse en padres (Instagram: patoborghetti)

otalmente desarmada, Odalys Ramírez sólo se rio y añadió que más allá de lo “chusca” que podría parecer la situación, tanto para ella como para su pareja era importante siempre hablar lo más transparente posible con sus hijos.

“Siempre tratamos de hablarle con la verdad a nuestros hijos, a veces hay verdades incómodas. A veces hay cosas que uno bloquea y no quisiera recordar, pero si es importante hablarles con honestidad. Siento que a veces menospreciamos su conocimiento, su capacidad de entendimiento y verdad es que a mí desde muy chiquita siempre me educaron explicándome las cosas”, sentenció.

Asimismo, ahondó en que se tiene que trabajar con los niños para que ellos puedan a lo largo de la vida saber como digerir cierta información.

Por su parte, Pato Borguetti no se quedó callado y desde sus historias de Instagram mostró una serie de respuestas a Odalys, donde se le veía contento y hasta realizó algunas bromas al respecto.

En este sentido, en el fragmento donde la madre de sus hijos dice que tuvo otros novios, Borguetti respondió: “¿Queeeeé? No, no sabía”. Y posteriormente compartió una canción que la letra dice: “quiero vivir en un mundo donde no estén tus exes”.

