Nueva York celebra su resurgimiento después del COVID-19 con un mega concierto para vacunados

Para conmemorar el resurgimiento de Nueva York después de la crisis por COVID-19, este sábado 21 de agosto se celebrará un mega concierto masivo en Central Park, titulado “We Love NYC: The Homecoming Concert”.

Los shows están pensados como una especie de mensaje de “Nueva York ha regresado” al mundo, y actuarán algunos de los iconos favoritos de la ciudad.

Participarán Andrea Bocelli, Wyclef Jean, Barry Manilow, Bruce Springsteen, Cynthia Erivo, Earth, Wind & Fire, Elvis Costello, Jennifer Hudson, Jimmy Fallon, The Killers, LL COOL J, The New York Philharmonic, Patti Smith, Paul Simon, Maluma y Carlos Santana, entre otros. Asimismo, está prevista la participación de cómicos y presentadores como Jimmy Fallon, Gayle King y Don Lemo n.

“WE LOVE NYC: The Homecoming Concert”, organizado por Nueva York en colaboración con el productor musical Clive Davis y la empresa de entretenimiento Live Nation, será “una celebración sobre el resurgimiento de la ciudad de Nueva York” tras un año difícil marcado por la pandemia de COVID-19 y “promoverá la salud, la seguridad y la equidad”, según un comunicado que anuncia el concierto.

El cantante colombiano Maluma se unirá el selecto grupo de artistas que cantarán en el ‘We Love NYC: The Homecoming Concert’, el megaconcierto gratuito que se realizará en Nueva York (Foto: AP)

Clive Davis, el encargado del evento, es una de las figuras más importantes en la industria musical estadounidense desde hace décadas y a lo largo de su carrera ha colaborado con nombres como Janis Joplin, Bruce Springsteen, Aretha Franklin y Whitney Houston.

Para Davis, “ no hay lugar más especial que Central Park para celebrar la reapertura de la ciudad de Nueva York ”, y él y sus colaboradores “están preparando un espectáculo inolvidable a la altura de esta ocasión histórica”, según el comunicado.

Davis, que nació y creció en Nueva York, dijo que se sentía honrado de presentar el espectáculo. “Es un espectáculo en vivo (así que) nunca sabes lo que va a pasar. Y todo lo que puedes hacer es hacerlo lo mejor posible, poner la mejor música. Y sé que tenemos grandes, grandes artistas, gran, gran música. Y sólo espero que se cumplan las expectativas”, dijo.

Una de las fuentes del Central Park (Foto: Reuters)

“La música en vivo tiene la capacidad única de unirnos”, dijo Geoff Gordon, Presidente Regional de Live Nation. “Estamos entusiasmados de unirnos al alcalde de Blasio, Clive Davis y Danny Meyer en la producción de esta noche especial de música en vivo mientras reconectamos a los fans con algunos de sus artistas favoritos en Central Park”. “Los neoyorquinos saben que su ciudad está despertando y volviendo con fuerza, y no se me ocurre una forma más edificante de celebrarlo que disfrutando de la música en directo de algunos de los artistas más renombrados del mundo, en el Great Lawn del Central Park de Nueva York”, dijo Danny Meyer, presidente del consejo de administración de la NYCEDC y consejero delegado de Union Square Hospitality Group. “Estoy encantado de unirme al alcalde de Blasio, a Clive Davis y a Geoff Gordon en lo que sé que será un acontecimiento para la posteridad”.

Bruce Springsteen (EFE)

Los requisitos para asistir

Aunque la asistencia al ‘We Love NYC: The Homecoming Concert” no tiene costo, quien vaya debe que demostrar que recibió la vacuna contra el COVID-19 . Esta estrategia se asume como una nueva táctica de ese estado para motivar a la ciudadanía a inmunizarse contra la enfermedad.

El alcalde Bill de Blasio prometió que el evento será un “momento histórico y monumental para todos los neoyorquinos y todos los estadounidenses”.

“Esta es una celebración de nuestra ciudad, de cada familia trabajadora que se enfrentó a increíbles desafíos el año pasado y se superó”, dijo el demócrata De Blasio en el comunicado.

La gente disfruta socializando sin máscaras en Central Park, en el barrio de Manhattan de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 23 de mayo de 2021 (REUTERS)

Para el concierto se exigirá que los asistentes hayan recibido la vacuna al menos 14 días antes del evento, mientras los que no puedan cumplir este requisito por razones médicas tendrán que presentar una prueba de covid negativa realizada menos de 72 horas antes.

El uso de la mascarilla, en cambio, es opcional ya que el evento es al aire libre.

Aunque la Gran Manzana ha levantado ya la mayor parte de las restricciones que tenía impuestas al ocio y la hostelería, hasta ahora no ha celebrado ningún evento de este tamaño.

El concierto, al que se espera que asistan unas 60.000 personas, comenzará a las 5 pm (hora local) y será retransmitido en directo por el canal de cable CNN.

Éste no será el primer evento masivo en los EEUU post COVID-19, a finales de julio se celebró el Festival Lollapalooza en Chicago, Illinois, al que acudieron alrededor de 385 mil personas.

