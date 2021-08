La actriz que llegó a tener más popularidad que Pedro Infante durante la Época de Oro

Pedro Infante y Evita Muñoz protagonizaron tres películas juntos, lo que lanzó a la fama a la que entonces era una niña de 12 años (Foto: Twitter/@PyD_Twitt)

Pedro Infante y Jorge Negrete fueron de los cantantes y actores más importantes que la llamada Época de Oro del Cine Mexicano dejó para la posteridad con un gran legado respaldando sus carreras, pero en su momento hubo una actriz que habría superado a ambos y que la gente admiraba por encima de la pareja ídola de México.

Pese a que hasta la fecha Pedro Infante es recordado por ser un gran músico, actor y cantante, y haberse convertido en tema de estudio por su impacto en la sociedad mexicana, su fama se habría visto obstaculizada por una niña menor que él por 19 años: Eva María Muñoz Ruiz, mejor conocida como Evita Muñoz o “Chachita”.

Evita Muñoz dedicó casi toda su vida al espectáculo, participó desde muy pequeña en películas y puestas en escena organizadas por circos, pero su verdadero éxito llegó cuando estaba en plena adolescencia, a los 12 años.

Evita Muñoz comenzó a trabajar a los cuatro años en películas, después en circos (Foto: Twitter/@EspectaculoTv)

Muñoz fue seleccionada para coestelarizar Nosotros los pobres junto a Pedro Infante en 1948. Este melodrama del cineasta Ismael Rodríguez tuvo gran éxito por mostrar los contrastes que vivían los mexicanos con bajos recursos a comparación de las élites.

La siguiente película de esta serie, Ustedes los ricos, fue la que más atención llamó y obtuvo mejores críticas, lo que favoreció la carrera de “Chachita”. Para ese entonces, las estrellas de estas dos películas ya hacían giras por Latinoamérica para publicitar sus proyectos, pero para sorpresa de los colegas, el público no esperaba ver a Pedro Infante o a Blanca Estela Pavón.

Los productores tampoco se mostraban muy interesados en estas celebridades que ya estaban disfrutando de gran fama, sino que querían a la niña, buscaban a Ismael Rodríguez con tal de que Evita Muñoz pudiera colaborar con ellos en alguna nueva cinta.

"Chachita" es una de las niñas de la Época de Oro que buscó conservar su carrera artística a pesar del esfuerzo que esto requería (Foto: Twitter/@AcademiaCineMx)

Según recuperó el crítico de cine Rafael Aviña, Rodríguez alguna vez dijo acerca de “Chachita”: “Una maravilla de niña. Estaba en el candelero. Íbamos a Latinoamérica y nos daban adelantos por su trabajo. En ese entonces, era más popular que Pedro Infante, que los Soler mismos”.

Pese a que su popularidad sólo habría competido con los hermanos Soler o con el “Ídolo de Guamuchil”, nunca tuvo una mala relación con ninguno de ellos, por el contrario, después de la última película de la famosa trilogía, Pedro Infante y Evita siguieron en contacto hasta la muerte del cantante.

Lamentablemente, la carrera de “Chachita” tuvo una gran caída cuando dejó de ser y verse como una niña, pues el público ya no la reconocía, lo que acarreó que buscara suerte en otras ramas del espectáculo, como fueron las presentaciones musicales que hizo alrededor del mundo, mostrándose como una joven nueva en el mundo de la música.

"Nosotros los pobres" representó el inicio de una gran amistad entre Pedro Infante y Evita Muñoz (Foto: Fundación Televisa)

Al cumplir 21 años nuevamente se sumergió en la televisión y el cine, pero sin lograr obtener el mismo éxito que tuvo cuando era niña, aunque su público no la olvidó por siempre llevar con ella su característico humor.

Estos cambios en su vida también la obligaron a no hablar de Pedro Infante durante cualquier entrevista que le hicieran, pues según dijo, no había una sola en la que no le preguntaran por su amigo y ella más bien buscaba nuevamente hablar sólo de su carrera artística, no de sus relaciones con otros actores.

Su amistad con Infante la llevó a ser madrina de Irma Infante, hija de la también reconocida actriz Irma Dorantes, quien la recordó con amor hasta después de su muerte, el 23 de agosto de 2016. “Ella era una gloria del cine nacional y debo recordar que ella desde muy chica comenzó su trayectoria, porque antes de Nosotros los pobres ella ya contaba con una carrera”, dijo Dorantes en entrevista.

