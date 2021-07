K-Pop: Mina, ex integrante de AOA, fue hospitalizada tras intentar quitarse la vida

Mina publicó una extensa carta antes de intentar suicidarse. Hoy la reportan estable (Foto: Instagram/@aoatara)

El mundo del K-Pop enfrenta una una polémica debido a que una ex integrante del grupo AOA intentó quitarse la vida ayer, después de evidenciar los mensajes de odio que había recibido por haters. La cantante Kwon Mina, quien ya había evidenciado que sufría de depresión, fue hospitalizada tras su intento de suicidio.

Mina ha enfrentado muchas controversias desde que debutó como artista en el grupo de música AOA, que gozó de su máxima fama en 2018. La cantante decidió no renovar contrato con la agencia y se fue del grupo en mayo de 2019 sin dar más explicaciones.

En medio de la pandemia que ya atravesaba a todo el planeta, a mediados de junio Kwon decidió exponer que había sufrido bullying a manos de Shin Jimin, quien también fue integrante del grupo, obligándola a dejar AOA, causándole depresión y llegar a autolesionarse e intentar quitarse la vida.

Mina estuvo activa como actriz y cantante de AOA por siete años (Foto: Twitter/@minaaoapics)

A pesar de que la joven de 27 años había dicho que, debido a los comentarios que había recibido después de su denuncia en redes sociales, dejaría de usar cualquier plataforma para relacionarse con otras personas por internet, regresó hace unos meses no sólo para seguir hablando de su caso, sino para disculparse debido que la acusaron de haber mantenido una relación con un joven que tenía novia, Yoo.

Mina se disculpó en su momento y nuevamente se alejó de las redes sociales y de los sitios web en donde pudiera ver noticias en las que se hablara de ella.

Atravesar estas controversias en menos de un año habrían llevado a la intérprete a intentar nuevamente suicidarse este jueves, no sin antes disculparse de sus acciones mediante una carta que escribió a mano, la cual se de comprende cuatro páginas en las que explica que no fue su intención llegar a este punto.

La cantante publicó la carta intentando disculparse y culpando nuevamente a Jimin de orillarla a autolesionarse e intentar suicidarse (Foto: Instagram/@kvwowv)

“Lamento mucho mostrar que no me responsabilizo de mis palabras... Seguí diciendo que saldría de Instagram y me tomaría un tiempo para reflexionar... Tenía que volver a incomodarte. Lo pensé mucho, pero hubo tantos incidentes como el incidente con Yoo y Shin Jimin como para mantener la boca cerrada”, comenzó su largo discurso Kwon.

Mina explicó que esta vez quería explicar, sin alguna mentira, qué sucedió con ambas situaciones ya que mucha gente ajena había dado sus versiones de los hechos, haciéndola quedar mal. En la carta volvió a relatar el bullying que sufrió a manos de Jimin, además de explicar nuevamente lo sucedido con la persona que se relacionó, Yoo.

Mina fue llevada al hospital después de ser encontrada desvanecida entre sangre (Foto: Instagram/@kvwowv)

Los haters no tardaron en llegar y enviaron mensajes maliciosos a Kwon y ella compartió capturas de pantalla de algunos de estos.

Uno de sus amigos intentó contactarla después de que ella realizó estas publicaciones, pero no tuvo éxito. Preocupado por la salud de Mina, el joven acudió a su casa, en donde la encontró desvanecida entre grandes cantidades de sangre.

Después de que su amigo llamó a emergencias, fue trasladada inmediatamente a un hospital cercano para evitar que la joven perdiera la vida.

Hoy AOA se compone de sólo tres integrantes, las demás han decidido dejar el grupo después de que Mina las tachó de cómplices de Jimin (Foto: Instagram/@elvis_of101)

Internautas de Corea del Sur han iniciado una campaña en donde evidencia la importancia de la salud mental dentro de las agencias de entretenimiento de su país y piden que Mina sea tratada por especialistas al no ser esta la primera vez que atenta contra su vida.

Este viernes (en el horario de Corea del Sur) se reportó que la ex integrante de AOA se encuentra estable en el hospital, según el medio South Korean News.

