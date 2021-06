K-pop: Wheein de MAMAMOO no renovó contrato con agencia y ahora qué pasará con ella

Wheein, de MAMAMOO, no renovó su contrato exclusivo con su agencia (Foto: Instagram @whee_inthemood)

La agencia Rainbow Bridge World Entertainment (RBW) informó a través de un comunicado que llegó a un acuerdo para el contrato de las integrantes del grupo de K-pop MAMAMOO. Sin embargo, en el anuncio también indicó que una de sus cantantes, Wheein, decidió no renovar con esta empresa.

En el mensaje publicado y traducido por el sitio web de Soompi, RBW aclaró que llegó a un acuerdo para renovar los contratos de Solar, Moonbyul y Hwasa basado en “la fe y la confianza mutuas”. Además de que prometió brindar todo su apoyo a las cantautoras para que puedan llevar a cabo sus proyectos a futuro.

Respecto a Wheein, a pesar de que fueron insistentes con las negociaciones y fue una conversación extensa, la cantante y bailarina decidió finalmente no seguir el camino de sus compañeras y amigas, por lo que su contrato exclusivo con RBW ha terminado.

MAMAMOO ha estado activo desde 2014 sin un sólo cambio de integrantes (Foto: CULTURA / LIVENOW)

Esto al principio generó controversia entre los MooMoos (nombre de los fans del grupo), pues llegó a creerse que esto significaba la salida defintiva de Wheein de la agrupación que la vio brillar en los últimos 7 años. Sin embargo, la misma agencia se encargó de aclarar la situación en su comunicado.

De acuerdo con lo dicho por Rainbow Bridge, lograron llegar a un acuerdo en el que extendían las actividades de Wheein como miembro de MAMAMOO y donde tendrá créditos en determinados proyectos, tales como la producción de álbumes y conciertos.

Este acuerdo tendrá vigencia hasta diciembre de 2023. Luego de ello se decidirá qué pasará con la cantante y su futuro dentro o fuera del girl group. Mientras tanto, la agencia de entretenimiento aclaró que por el momento MAMAMOO se encuentra en los preparativos de un concierto en verano.

El grupo surcoreano seguirá activo por lo menos hasta diciembre de 2023 (Foto: Twitter @hirokooosetsuko)

Del mismo modo, a pesar de la conclusión de la también bailarina, la empresa mostró su apoyo hacia ella: “Respetamos completamente su decisión y deseamos con sinceridad a Wheein, que está empezando un nuevo capítulo en su vida, felicidad y buena fortuna. Queremos agradecer a Wheein por brillar con nosotros durante estos 7 años”.

Las reacciones de sus MooMoos no se hizo esperar en redes sociales y, aunque algunos advirtieron que el anuncio significaba el inminente final de MAMAMOO, la gran mayoría mostró su apoyo y cariño a Wheein. También pidieron que se respetara la decisión de la cantante.

“A pesar de la noticia de Wheein, tengo la esperanza que pueda conseguir lo que realmente quiere. Ella es una gran artista y debemos apoyarla sin duda alguna. Wheein hoy y siempre (...) será MAMAMOO. Hoy ella se siente tranquila mentalmente”, escribió una usuaria en Twitter.

En redes sociales, los MooMoos mostraron su apoyo incondicional a la decisión que tomó Wheein (Foto: Instagram @whee_inthemood=

También hubo otros que quisieron aclarar la situación de la integrante del famoso grupo de k-pop. Y es que Wheein ahora tendrá las riendas de su carrera en solitario: “Recuerden que aunque no renovó, sí hizo extensión de su contrato por dos años más. Lo que quiere decir que seguirá con MAMAMOO, pero su carrera solista dependerá ahora de ella y no de RBW”, escribió otro usuario.

MAMAMOO es un grupo de k-pop integrado por cuatro cantantes: Solar, Moonbyul, Wheein y Hwasa. Debutó en 2014 con el sencillo Mr. Ambiguous, mismo que perteneció a su primer mini álbum Hello. Hasta la fecha cuentan con dos álbumes de estudio y once mini álbumes. Su más reciente producción fue el EP WAW (o Where Are We), estrenado el pasado 2 de junio.

Su popularidad ha alcanzado talla internacional, misma que le ha valido de su presencia en algunas premiaciones en occidente. En 2017 fueron nominadas a los MTV Europe Music Awards por Mejor Acto Coreano. Tiempo después asistieron a los Spotify Awards de 2020 donde fueron nominadas en la categoría Grupo K-pop más escuchado por los sencillos Hip y Gogobebe.

