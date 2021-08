“Dejemos de mentir”: Fátima Molina no usó “influencias” para sacar sus cosas del edificio que explotó

La actriz respondió a acusaciones que hizo uno de sus vecinos (Foto: Instagram/@lafatimamolina)

La actriz estuvo presente en la explosión en el edificio ubicado en la avenida Coyoacán, en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México. Tras recibir instrucciones de parte de Protección Civil, los vecinos afectados por el incidente pudieron sacar sus pertenencias como documentación o joyería.

No obstante, Alfredo Segura, quien se identificó como vecino del conjunto habitacional, señaló que algunas personas comenzaron a sacar objetos que no eran primordiales y señaló a Fátima Molina entre ellos, pues aparentemente acudió al edificio con sus amistades, entró cuatro veces a su departamento y habría estacionado su auto en la entrada del edificio para sacar muebles. Todo esto aparentemente aprovechándose de ser una figura pública.

Al respecto, este 20 de agosto la actriz aprovechó sus redes sociales para publicar un mensaje donde desmintió dichas acusaciones y explicó a sus fans que no había usado sus “influencias” para desobedecer las instrucciones de Protección Civil o de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Así fue el mensaje completo donde aclaró la situación (Foto: Instagram/@lafatimamolina)

De igual forma detalló cómo ha sido la organización para que los habitantes del edificio afectado puedan recuperar sus pertenencias. Mediante su historia de Instagram que luego replicó en Twitter explicó lo siguiente:

“Sólo para aclarar yo no he hecho mudanza ni he usado “mis influencias” para sacar mis cosas del departamento en el que vivía como dice una persona que no conozco, y que evidentemente no me conoce. He sacado lo que autoridades me las permitieron como a MUCHOS vecinos más.”

En su texto, la actriz quien dio vida a la periodista Lilia Acal Prado en una serie aseguró que nunca desatendería las instrucciones de las autoridades y aclaró que no pasó más de una vez a su residencia:

La actriz aseguró que no desobedecería la instrucción de alguna autoridad (Foto: Twitter @SGIRPC_CDMX)

“He entrado yo sola al departamento sólo con fiscalía y peritaje, nadie más. Siempre con los protocolos que ellos nos indican. Dejemos de mentir y de creer mentiras. Tampoco he pasado 4 veces al lugar, por que no se me ha permitido. Jamás pasaría por alto a una autoridad”, escribió.

Tanto el vecino que acusó a Fátima Molina como ella misma coincidieron en que los habitantes del edificio necesitan formarse para ingresar como una medida de seguridad, al respecto, la actriz aclaró que está en igualdad de condiciones pues tiene que seguir el mismo protocolo:

“Me he anotado como todos, he hecho fila como todos, y pertenezco al edificio y piso del cual salió la fuga de gas, y me tocó estar dentro del departamento cuando sucedió la explosión”, mencionó.

La también cantante estuvo presente cuando su edificio explotó (Foto: @SUUMA_CDMX / @EjeCentral / @brendiitss)

Respecto al supuesto “agandalle” que mencionó en Ventaneando el vecino Alfredo Segura, Fátima Molina comentó que las autoridades han permitido el desalojo de algunas pertenencias en buenas condiciones, pero que en su caso, fue una pérdida casi total luego de la explosión.

“Me ha tocado ver como más personas han podido sacar más cosas por que están en buen estado y por que así se les permitió por parte de las autoridades. En mi caso, está casi todo perdido como la mayoría de los habitantes de mi torre, y no tengo información exacta aún de lo que pasará.” continuó Fátima Molina en sus redes sociales.

Hacia el final del texto escribió que no le deseaba su situación a nadie más e invitó a las personas a no creer información que podría alterar el estado emocional tanto de ella como de sus vecinos, pues la explosión les dejó sensibles. De igual forma agradeció a sus fans las muestras de cariño que le han enviado.

Cuando el vecino de Fátima Molina habló sobre la actitud de la actriz de la serie de Luis Miguel, afirmó lo siguiente:

La actriz se reportó bien físicamente, pero procesando el difícil momento que vivió minutos después del incidente (Foto: @lafatimamolina/ Instagram)

“Sí, yo vi a la muchacha, yo no sabía quién era y dijeron que es una actriz, estaba sacando sus pantallas; sólo pasaba una persona e ibas con gente de la fiscalía, pero ella llegó con bastantes personas y complicó más la entrada porque sus amistades estaban sacando todos sus muebles [...] Aquí (frente al edificio) puso su coche y ahí subió toda su mudanza, es el agandalle, pues dijo ´yo puedo pasar más veces porque soy tal persona y háganse a un lado todos los demás’”.

Finalmente, Alfredo reveló que aparentemente Molina no es dueña del departamento. “Por lo que sé, ella no es propietaria, sino inquilina”.

