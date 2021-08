“Reminiscencia”, la nueva cinta distópica de Marina de Tavira al lado de Hugh Jackman

"Es una metáfora sobre lo importancia de aprender la historia para evitar volver a repetirla", señaló Hugh Jackman (Foto: CULTURA/ WARNER BROS)

El próximo 20 de agosto se estrena en todas las salas del cine del país la nueva cinta de ciencia ficción protagonizada por Hugh Jackman, Reminiscencia, la cual llega a mostrar cuáles son las consecuencias de no aceptar las experiencias mediante la vivencia en mundos distópicos.

La película fue escrita y dirigida por Lisa Joy, ella es una de las escritoras y productoras base de Westworld, la serie de HBO protagonizada por Evan Rachel Wood, Jeffrey Weight y James Marsden.

“Nada es más adictivo que el pasado”, expresó Jackman durante la promoción de la cinta. Y es que la trama se desarrolla luego de que un romance lleva a Bannister, el personaje principal, a un camino oscuro hacia el pasado.

La inclusión de un futuro cercano logrará que se conviva con la nostalgia por un mundo que ya no existe. En una sociedad que está habitada en Miami por una comunidad internacional disociada de su pasado y tratando de descifrar su futuro.

El protagonista Nick Bannister, interpretado por Hugh Jackman, es un investigador privado que se internará en un mundo oscuro y seductor del pasado, ya que se dedicará a ayudar a sus clientes a recuperar aquellos recuerdos perdidos o que sucedieron en otra dimensión.

Entre conspiraciones, investigaciones, venganzas y frustración, los críticos han asegurado que la historia recuerda a aquellas cintas y series de los años cuarenta en los Estados Unidos, donde los detectives eran los principales protagonistas de los increíbles hechos fuera de lo común que ocurrían en las diferentes comunidades.

El resto del elenco es encabezado por Rebecca Ferguson, Thadiwe Newton, Daniel Wu, Angela Sarafyan y la mexicana Marina de Tavira. Reminiscencia se estrenará simultáneamente el viernes en cines y en la plataforma de streaming HBO Max.

Sin duda, la incorporación de la nómina al Oscar, De Tavira, es una de las grandes promesas que tiene esta cinta para el público latino, especialmente al mexicano.

La actriz dará vida a Swati, la esposa de un poderoso empresario de bienes raíces y que busca respuestas sobre el rumbo de su vida y su matrimonio.

Conviene recordar que la actriz saltó a la fama mundial en 2018 tras protagonizar la galardonada película mexicana Roma, la obra de Alfonso Cuarón. Su papel en dicha historia la llevó a ser nominada como Mejor Actriz de Reparto en los premios de La Academia.

El año pasado cuando fue cuestionada sobre su próximo papel, Tavira no quiso dar a conocer más detalles sobre su personaje o el peso que tendrá en la cinta; no obstante, adelantó que disfrutó mucho el proceso de filmación, incluso por las locaciones: “va muy bien, Nueva Orleans es una ciudad hermosa y está bonito estar yendo para allá”, apuntó

La actriz ganadora de un Ariel aseguró que fue una magnífica experiencia realizar su primera cinta en inglés, pues que había aparecido en series como The Blacklist, pero no en largometrajes.

Pese al éxito que está obteniendo, la actriz le aseguró a la agencia EFE que su gran pasión es el teatro, razón por la cual no ha dejado de actuar en la tarima.

“El teatro necesita la presencia viva del actor sino no es. Lo que quisimos intentar hacer fue un homenaje al teatro, porque es insustituible y no creo que esto sea teatro como tal. Es lo más que podemos hacer en un momento en el que no es permitido hacerlo y para no olvidarlo”, asegura la actriz.

