Hermano mayor de Sammy Pérez murió de COVID-19

Erik de Paz compartió cómo fueron las últimas horas de Sammy Pérez. (Foto: @sammyperez_xhderbez/ Instagram)

La tarde de este miércoles 18 de agosto se dio a conocer que el hermano mayor de Sammy Pérez, emblemático comediante, falleció de COVID-19.

Daniel Pérez, sobrino de Sammy, confirmó la noticia durante una entrevista para el programa “De Primera Mano” de Imagen Televisión.

Cabe señalar que Sammy Pérez falleció a los 65 años de edad a causa de un paro cardiovascular, luego de que estuvo varias semanas hospitalizado debido a complicaciones por la COVID-19.

El sobrino comentó que han sido días muy difíciles para la familia, pues están tratando de desmarcarse de los dimes y diretes que había con sobre la pareja de Sammy. Ahora, lo que están buscando es hacerle un homenaje al comediante.

“Hay que también comentar que su hermano, mi tío, falleció justamente el sábado (14 de agosto) de COVID-19. Entonces imagínate, ya son dos cositas que tenemos encima”, declaró el sobrino.

Respecto a los gastos hospitalarios, el sobrino de Sammy dijo que Eugenio Derbez no los ha dejado desamparados y ha estado al pendiente todo el tiempo.

“Como tal, los abogados de Eugenio están encargándose de eso, no nos han informado a ciencia cierta. Al parecer hay una firma de la persona que la ingresó, que es de su expareja, ahí no sabemos esa firma cómo va a funcionar. Hasta el momento, nosotros no sabemos a ciencia cierta de la deuda. La deuda había aumentado a alrededor de millón y medio de pesos”, declaró en el programa en vivo.

Eugenio Derbez no ha dejado desamparada a la familia (Fotos: Instagram @sammyperez_xhderbez / @ederbez)

ÚLTIMOS MOMENTOS DE SAMMY

En los últimos días se informó que la salud de Sammy se vio sumamente perjudicada por un hongo que colonizó sus pulmones. Asimismo, el actor que ganó fama con diversos programas del actor Eugenio Derbez, presentó problemas renales ocasionados por la diabetes que padecía.

A través de la red social, el representante de Sammy, Erick de Paz, informó sobre esta situación: “Sammy es diabético y presenta problemas renales. El domingo se le detectó un hongo en el pulmón”, escribió, detallando también que el hongo aumentó durante estos últimos días y que se estaba haciendo todo lo posible por no someter al actor a una hemodiálisis, a causa de las complicaciones renales.

Hay que recordar que el pasado 17 de julio se reportó que el comediante ingresó a un hospital por complicaciones de salud ocasionadas por la COVID-19 que padeció.

Durante su ingreso al hospital, el comediante fue reportado como grave y con un pulmón dañado, así como que necesitó oxígeno para poder respirar. Dos días después de su ingreso al nosocomio, la salud del comediante empeoró y fue intubado, evolucionando desfavorablemente hasta su fallecimiento este viernes.

Miguel Luis mencionó que desconoce el paradero de Sammy Pérez (Foto: IG @miguelluis_oficial)

DESPEDIDA DE SU MEJOR AMIGO

Por varios años, Miguel Luis y Sammy Pérez hicieron una excelente mancuerna que los llevó a ser protagonistas de algunos de los segmentos de los programas de Eugenio Derbez, por lo que Miguel Luis, al ser cuestionado por su compañero, mostró el cariño con el que lo recordará, rompiendo en llanto al hablar del actor.

Y es que en medio de una entrevista para el matutino Hoy, Miguel Luis, entrañable colega de Sammy, no controló el llanto mientras hablaba de la cercana amistad que sostenía con su fallecido compañero.

“(Me siento) decaído, porque aunque no lo crean, amigos que nos están viendo y fans, éramos, no amigos, más que amigos, hermanos de más de 23 años. Siempre que terminábamos tarde, existía un compañerismo y nos íbamos a cenar”, dijo el actor mientras recordaba cómo intentaban amenizar sus noches de trabajo.

SEGUIR LEYENDO: