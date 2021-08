“Ya estás viejito”: Juan José Origel se lanzó furioso contra usuaria que criticó su apariencia

"Pepillo" puntualizó que su canal de YouTube es un espacio cordial donde no permite las faltas de respeto (Foto: captura de pantalla de YouTube)

Es habitual que Juan José Origel comparta videos en su canal de YouTube cada semana, clips donde platica con sus seguidores algunas noticias del medio del espectáculo mexicano. En su más reciente entrega, el conductor de Con permiso saludó a sus suscriptores desde León, Guanajuato, su tierra natal, donde se encuentra descansando.

“Pepillo”, como se le conoce en el medio, también comentó la situación por la que atraviesa el país referente a la pandemia por COVID-19 y recomendó a su público seguir extremando las precauciones necesarias para evitar la propagación de contagios.

El compañero del Martha Figueroa en Unicable también dio sus impresiones sobre el recientemente estrenado reality show dominical de Televisa, el programa El retador y aseguró que la emisión le había gustado, pese a algunos aspectos que no le terminaron de complacer, como la benevolencia de los jueces que participan en la emisión, Lucero, Manuel Mijares e Itatí cantoral, pues a su parecer hace falta “alguien como Lola Cortés”, con críticas puntuales que genere polémica.

Origel participa en el programa de Unicable "Con permiso" (Foto: archivo)

Pero lo que llamó la atención fue que el periodista de espectáculos estalló furioso contra una internauta que criticó su apariencia física, cuestionó el hecho de que se haya sometido a presuntas cirugías estéticas y hasta lo comparó con la primera actriz Irma Serrano “La tigresa”.

En el video titulado “¿Que me parezco a la Serrano?”, se le ve al presentador de 73 años responderle airadamente a la persona que lo criticó en la caja de comentarios de su canal de videos:

“Rosario Sánchez, yo te quiero decir una cosa, porque me pone que ya basta de tantas operaciones, que parezco la Serrano. En primer lugar, no seas igualada con la señora Serrano, a la señora Irma Serrano no tienes por qué meterla, llevo una cirugía y lo conté y si me hago otra y mañana otra, ¿qué chingados te importa? Con eso te digo todo, no te metas porque yo también me meto”, expresó entre manoteos.

Juan José Origel se mostro fúrico y le dedicó varios minutos a una mujer que lo criticó (Foto: @juanjoseorigel/ Instagram)

“‘Que tengo tantas operaciones, que de todos modos lo viejo no se me iba a quitar’, majadera, si me opero o no me opero, a ti qué te importa, ¿eh? Rosario Sánchez, muy metiche y te voy a bloquear”, aseguró el presentador, quien aprovechó el acalorado momento para recordarle a sus seguidores que su canal de YouTube es un espacio cordial.

“Ya les dije, este canal no es ni para ofender, ni para gritar, ni para maltratar, ni yo a nadie ni nadie a mí, nada más. Y si estoy ‘cirugeado’, y si mañana me hago otra cirugía es muy mi cuerpo”, sentenció.

“‘Y ya estás viejito, que no sé qué tanto’ sí, yo no estoy diciendo que soy un muchacho de 20, ni de 30 ,ni de 40, ni de 50, y qué, déjenme. ¿Te caigo gordo? Pues no me veas y ya, y punto”, añadió el conductor para ponerle fin al asunto.

Origel dijo que él no ha intentado pasar por un muchacho "de 20 ni de 30 ni de 40" años (Foto: Captura de pantalla)

Inmediatamente después Pepillo comenzó a mandar saludos a su público, que le envió mensajes desde distintos puntos de la República y de otros países. Tras la lectura de algunos de ellos, Juan José retomó el tema:

“No se crean, no me enojé con la mujer ésta, a mí qué me importa que me sigan criticando, no me importa, pero tampoco así que digan ‘qué bruto, ya estoy así’, no no, pero bueno, pásenla muy bien, aquí seguimos en mi tierra, en León, Guanajuato, y a cuidarnos, vean nada más el clima. Hasta la próxima y no estoy enojado, nomás pa’ que entiendan”, finalizó su video con una sonrisa luego de mostrar una toma panorámica del paisaje que se alcanza a ver desde su balcón.

