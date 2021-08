Vicente Fernández fue internado y operado de emergencia por una caída

Fotografía de archivo fechada el 11 de septiembre de 2020 y cedida por Chino Lemus del cantante Vicente Fernández durante un concierto. EFE/ Chino Lemus

A un mes de prender las alarmas por una infección urinaria, Vicente Fernández fue internado de emergencia este fin de semana tras sufrir una caída que perjudicó gravemente sus cervicales, por lo que tuvo que someterse a una operación.

El día de ayer, Vicente Fernández Jr. fue cuestionado a las afueras del hospital donde se encuentra internado “Charro de Huentitlán”. En las declaraciones captadas por Venga la Alegría, el cantante confirmó la caída de su padre y, a pesar de lo preocupante que puede ser, explicó que se encuentra estable.

“Fue una caída pero esta bien, es cuestión de un accidente. Se resbaló y se cayó. Estamos asustados porque no fue para menos, así son los accidentes pero todo va caminando bien”, expresó mientras trataba trataba de salir del estacionamiento.

El primogénito del cantante confirmó que su padre fue operado pero ya está estable (Captura: vengalaalegriatva/Instagram)

Aunque fue hasta este domingo que trascendió la noticia sobre el accidente de Vicente Fernández, la caída ocurrió el viernes 6 de agosto cuando el intérprete se encontraba caminando dentro de su habitación en el rancho “Los Tres Potrillos”.

Debido a que el cantante de Acá entre nos es un adulto de la tercera edad, cualquier percance representa un riesgo mayor. En esta ocasión, el impacto de su caída perjudicó sus cervicales, por lo que tuvo que ser sedado y operado de emergencia.

Desde el viernes hasta la noche del domingo, Vicente Fernández permaneció sedado, por lo que sus hijos sólo pudieron verificar que su recuperación fuera favorable.

Las últimas semanas han sido difíciles para el cantante porque ha presentado problemas de salud Fotos: Instagram @_vicentefdez

Vicente Fernández Jr. expresó que su padre puede recibir visitas controladas debido al aumento de contagios de coronavirus que provocó la tercera ola. Explicó que el hospital permite que los familiares entren por turnos y permanezcan poco tiempo adentro.

“Tiene todas sus medidas de precaución y de seguridad, por esa razón podemos entrar poquito bajo todas las medidas de seguridad que está diciendo el estado de Jalisco”, continuó.

A pesar de que Vicente Fernández tuvo que ser operado en la columna, hasta el momento la salud del intérprete de regional mexicano se presume como estable.

Se espera que Vicente Fernández se recupere pronto y pueda regresar a su rancho (Foto: Instagram/@_vicentefdez)

Según la información del matutino de TV Azteca, el también actor ya recibió la visita de sus dos hijos mayores Gerardo y Vicente Jr. sin embargo el gran ausente ha sido Alejandro Fernández, quien se encontraba de viaje fuera del país.

Al respecto, el exesposo de Mara Patricia Castañeda comentó que su hermano si visitará a su padre cuando le sea posible: “Obviamente. Hay aviones y hay modo de que regrese”.

Alejandro Fernández fue captado por Despierta América en el aeropuerto. El reportero aprovecho para preguntarle sobre el estado de salud de “Chente” pero el cantante no supo qué responder porque al parecer desconocía que su papá está internado.

“Yo ya terminé las vacaciones. Obviamente que hemos estado en contacto pero no tengo nada de información, no sé. Yo no sé si está hospitalizado, hermano. No pongas palabras en mi boca”, respondió.

Desde hace algunas semanas, la salud de Vicente Fernández se ha visto afectada. A sus 81 años, el estado físico del cantante se ha vuelto más vulnerable, por lo que cualquier alteración genera una preocupación mayor. Esto ha provocado que sus familiares, amigos y fanáticos estén más atentos ante cualquier situación.

Durante la madrugada del pasado 8 de julio, el “Charro de Huentitlán” fue internado de emergencia por dolencias gastrointestinales. Dentro del hospital, también se le practicó una prueba Covid con el fin de descartar que su padecimiento estuviera relacionado con el virus.

Al cabo de unas horas, el diagnóstico cambió asegurando que el cantante tenía una infección en vías urinarias y se quedaría internado un par de horas y fue dado de alta el 9 de julio.

