Éstas son las primeras fotos de la nieta de Alejandro Fernández: así se ve Cayetana, la hija de Camila

Camila Fernández en el video de su sencillo Mi Luz (Foto: captura de pantalla de Youtube)

El día 14 de marzo nació Cayetana, la hija de Camila Fernández y su esposo Francisco Barba; América Guinart, quien estuvo casada con Alejandro Fernández, compartió a través de su cuenta de Instagram un par de fotografías de su nieta, quien también es la primera del intérprete de Me dediqué a perderte.

“¡Este sentimiento se vuelve indescriptible! ¡Estoy loca de amor!” escribió América Guinart a sus casi 32 mil seguidores para acompañar la fotografía donde sostiene a la bebé en sus brazos, también le dio la bienvenida a Cayetana: “¡has llegado a transformarnos la vida!!! Bendiciones y más bendiciones! Gracias, Dios”, expresó.

En la segunda fotografía publicada por la orgullosa abuela se puede ver la mano de la bebé recién nacida sujetando el dedo de América Guinart, la publicación tiene más de 4 mil “Me gusta” dentro de esta red social y Blanca Martínez, conductora de TV Azteca mejor conocida como La Chicuela escribió en un comentario “Te adoro!!!!!!”.

La pequeña bebé nació el pasado 14 de marzo en Guadalajara, Jalisco, Camila tuvo que ser operada de la vesícula durante la cesárea, pero actualmente se encuentra estable, “Es la niña más esperada del mundo. Cuando la tuve en mis brazos, lloré. Dije: ‘Gracias, gracias que está ya conmigo y todo salió bien’”, expresó la intérprete de No te vas, la bebé midió 49 centímetros y pesó 3,660 gramos.

América Guinart con su nieta en brazos (Foto: captura de pantalla de Instagram @meraguin)

La hija de Alejandro Fernández dio a conocer que estaba esperando a una bebé a principios de febrero pues la cantante publicó en sus redes sociales la portada de la revista donde aparece abrazada con su pareja y luce su vientre de embarazo en un vestido amarillo.

El nombre de Cayetana significa “fuerte como una piedra” y fue elegido por los nuevos padres como resultado de un embarazo crítico con un porcentaje bajo de terminación, lo que implicó que Camila pasara varios días en reposo absoluto tras presentar sangrados entre las principales complicaciones.

Otro de los problemas que desarrolló fue el desprendimiento de placenta, por lo que vivió noches de angustia que terminaron con un llanto de alegría al ver por primera vez a Cayetana.

La segunda fotografía de la recién nacida, Cayetana, sujetando el dedo de su abuela, América Guinart (Foto: captura de pantalla de Instagram @meraguin)

En repetidas oportunidades Alejandro Fernández demostró su emoción por convertirse en abuelo y le mostró todo su apoyo a su hija. Su madre, América Guinart, también la acompañó en todo el desarrollo de su embarazo.

“Es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y ésta nueva no será la excepción. No puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano”, escribió el Potrillo en sus redes sociales.

La pareja formada por Camila Fernández y Francisco Barba se casó el primero de agosto de 2020 en una ceremonia que fue criticada por realizarse en medio de la propagación de la COVID-19, por lo que los rumores de embarazo comenzaron a circular como razón de la premura, el evento se realizó en la Parroquia de San Martín de Porres en Guadalajara.

Camila Fernández vía Instagram cuando compartió la noticia de que sería mamá (@camifdzoficial)

Francisco Barba, el esposo de la cantante no está relacionado con la industria del espectáculo así que gracias a la relación sentimental que mantiene con Camila es que se ha hecho conocido en redes sociales.

Recientemente Camila Fernández presentó su sencillo Mi luz, tema producido por Pablo Vamer y Patricio Notholt Baz. En la canción y el video dedicado a su primogénita, su esposo Francisco Barba hizo una breve aparición, ella está usando vestidos blanco y violeta mientras luce su abultado vientre, el cual adornó entre flores y velas.

