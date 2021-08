Mariana Garza reveló qué hizo con sus ganancias obtenidas con Timbiriche durante su niñez y juventud

Mariana Garza destapó cómo usó el dinero que ganó de Timbiriche y cómo se manejan las finanzas del grupo (Foto: Captura de pantalla)

Mariana Garza reveló qué hizo con las ganancias obtenidas durante su juventud dentro de Timbiriche y habló sobre la bioserie de la famosa agrupación infantil.

Garza participó activamente en Timbiriche desde que tenía 12 años hasta que cumplió los 17, es decir, por cinco años trabajó en el grupo musical con el que llegó al éxito como cantante. Posterior a ello se dedicó principalmente a su carrera como actriz, a pesar de ello, hasta hoy, la agrupación sigue generando ganancias con cada reunión.

En la emisión de esta semana de Miembros al Aire, Mariana Garza fue la invitada especial y se sinceró sobre algunos aspectos de su carrera como cantante y destapó cuáles fueron las ganancias que reunió durante su adolescencia, cuando estuvo dentro de Timbiriche.

Mariana Garza compartió que se compró una casa y un automóvil con el dinero ganado de su participación como cantante en Timbiriche (Foto: Twitter/@miembrosalaire)

Según expuso la cantante, actualmente lo único que le genera ganancias provenientes de la agrupación a la cual perteneció, son sólo las regalías que generan en cada reencuentro, pues los integrantes no son dueños, sino intérpretes. Pese a ello, Mariana se sinceró lo que en su momento le dejó la importante banda de pop:

“Lo que compré fue una casa y un coche. Y las veces que hemos generado ingreso por regalías de disco, son los tres reencuentros que hemos hecho. Todas las regalías del catálogo completo, de todos los discos están a nombre de una empresa y no de nosotros”, confesó la también actriz.

Garza aclaró que todas aquellos álbumes, catálogos o cualquier tipo de mercancía referente a Timbiriche no les concierne económicamente a ella ni a sus ex compañeros integrantes del grupo, pues al ser niños cuando se integraron a este proyecto, no había forma en que ellos pudieran estar más entrometidos en la forma en que se manejaba en ese entonces el dinero que ellos generaban en escenario.

Actualmente los ex miembros de la agrupación sólo obtienen ganancias de lo que reúnen en sus reencuentros (Foto: Instagram/@diegoschoening)

Ahora lo que han hecho ella, Benny Ibarra, Paulina Rubio, Diego Schoening, Sasha Sokol y Alix Bauer es envolverse en todo el proceso creativo que conlleva cada uno de sus reencuentros y a partir de ello generar y manejar sus propias ganancias.

Mariana también reveló que entre sus compañeros y ella ya han comenzado pláticas sobre la bioserie de Timbiriche, pero ya que existen varias formas de retomar la historia de su carrera, lamentablemente no han logrado ponerse de acuerdo sobre cómo o desde qué ángulo deberían planearla.

“Hay varios ofrecimientos, varias maneras de tratarlo y no nos hemos puesto de acuerdo, para variar, porque además de que somos varios, lo que sí queremos justamente eso, si Timbiriche ha hecho lo que ha hecho, cuidar que no únicamente sea un producto que llegue a la gente que creció con nosotros, o a la que le gusta el grupo, sino que haya algo más interesante para otros públicos”, compartió la protagonista de Alcanzar una estrella.

La historia de Timbiriche se ha extendido ya casi por cuatro décadas y planean llevarla a la pantalla (Foto: Instagram/@timbiriche_35)

Mariana aseguró que se siente muy agradecida con lo que este grupo le dio durante los primeros años de su carrera, pero ha habido épocas en las que haber sido parte de Timbiriche le estorba o le pesaron en su momento para poder incursionar en otras áreas en las que sabía que también tendría éxito, como lo es la actuación.

Precisamente por la misma razón es que decidió salirse de la agrupación, pues estaba en la edad en la que buscaba formar su propia identidad y no podía continuar su carrera en solitario por ya pertenecer a un proyecto en el que participaban varios jóvenes.

SEGUIR LEYENDO: