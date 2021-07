Qué dijo Sasha Sokol sobre su romance con Luis Miguel y la serie de Timbiriche

La cantante le dedicó unas palabras a su ex pareja IG: sashasokolova

Sasha Sokol fue entrevistada mientras se trasladaba dentro de un aeropuerto y le preguntaron acerca de los rumores que afirman habrá serie de Timbiriche. También fue interrogada acerca del proyecto sobre su propio grupo musical e incluso salió a la plática el tema de Luis Miguel.

“Me siento muy orgullosa de él (Luis Miguel), es un cantante magnífico y entiendo el interés que genera su vida para el público. Yo no he tenido el placer de ver su serie así que no puedo opinar al respecto”, dijo Sasha para las cámaras de televisión.

Asimismo, la cantante habló sobre la breve relación afectiva que sostuvo con el cantante: “Fue pasajera como novios pero fue muy sólida como amigos”, dijo de manera breve la cantante.

Sasha afirmó que estaría interesada en participar en la serie si le convence el guión IG: sashasokolova

Con respecto a los rumores sobre la serie de Timbiriche, Sasha dijo lo siguiente: “Hemos recibido muchas propuestas a lo largo de los años y nos parece un proyecto interesante pero sólo si podemos realmente lograr que sea mágico, y eso depende de tantos factores empezando por la columna vertebral que es el texto”.

“Si encontramos un texto y logramos aterrizar algo que realmente nos fascine y que sintamos que le hace justicia a la historia que tenemos por contar, yo creo que lo podremos hacer en algunos años”, concluyó la cantante.

Algunos reporteros también hicieron preguntas incómodas acerca de integrantes del grupo Timbiriche, a lo que ella respondió que si se va a mencionar el grupo no se debería hablar individualmente de los miembros, ya que afirmó “Timbiriche somos todos”.

Por su parte Benny Ibarra declaró al respecto de la presunta serie en una entrevista que le realizaron por motivo del cierre de temporada de su obra Ghost: La sombra del amor.

Timbiriche tiene más de 40 años de historia (Foto: Instagram @kikocamposmex)

“Me gustaría que existiera una serie de Timbiriche, pero también me gustaría que nuestro grupo, como lo hemos hecho desde hace 20 años, cuidemos lo que se va a contar. Ahorita como no estamos activos como banda y no hay gira, por lo tanto no tiene caso hacer una serie. Creo que es obvio que primero haya una serie y después venga una gira, y esperemos que eso suceda en un par de años más o menos”, dijo el cantante y actor.

Con respecto a los temas que se tocarían en la serie Benny se mostró con la misma postura que su ex compañera Sasha Sokol, pues afirmó que el proyecto se enfocaría en los logros musicales y artísticos del grupo y dejaría de lado la vida personal de sus integrantes.

“Al final, creo que la banda ha sido muy transparente, la gente sabe de qué estamos hechos y no hay tantos misterios que contar. Pero sí queremos celebrar la música que hasta la fecha sigue siendo muy importante. Creo que es un repertorio que por suerte puede darse a las nuevas generaciones”.

Han ofrecido más de 80 conciertos en todo en continente Americano (Foto: Captura de pantalla)

Otras agrupaciones pop también están interesadas en sacar a la luz su propia serie, como es el caso de OV7, grupo que muchas veces ha estado envuelto en la polémica por problemas internos.

Hace unos días se dio a conocer que la agrupación se había dividido en dos bandos por diferencias en cuanto a la firma de contratos para su nueva gira, por lo que varios de sus integrantes salieron a hablar sobre el tema en un programa de radio y afirmaron que las diferencias no son tan graves como se ha especulado e intentarán resolverlas en los últimos días.

SEGUIR LEYENDO: