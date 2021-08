Larry Hernández se aventó un “palomazo” tras varios días sin poder hablar por COVID-19

Larry Hernández regresó con un palomazo tras contagio de COVID-19 (Foto: Instagram / @larryhernandez)

Larry Hernández tuvo un triunfal regreso a las cantadas, pero no se trata de ningún concierto, más bien, por fin confirmó una importante recuperación de la COVID-19, al grado de por fin poder hablar y entonar de nuevo.

Durante sus historias aprovechó para pronunciar algunas palabras a sus fanáticos, además de dedicarles unos pequeños párrafos de sus canciones, y con advertencia de que “viene con todo”.

“Quiero que todos entiendan, que hay dos que tres que revientan porque ya ando trabajando, con todo arrasando, pues quiero que sepan, si me vieron descendido de las grandes ligas, la vida da vueltas, aquí les vengo con todo para que estén enterados”, cantó.

Se trata de la canción “Pa’ que estén enterados” del disco Corridos de Mafia Volumen 1, lanzada al mercado internacional por Sodin Productions LLC el día 24 de diciembre de 2021.

“Ánimo, raza, aquí nos estamos recuperando poco a poco”, dijo al terminar la canción.

Larry Hernández aseguró que su recuperación no ha sido rápida, pero ya se prepara para los conciertos (Foto: Instagram / Larry Hernández)

Además, publicó algunos videos en los que convive con su esposa, y con sus hijas luego de la enfermedad, y ambos salieron a la ciudad para comprar algunas donas.

“Este COVID nos dejó pa’ la ver**”, declaró en uno de los videos, luego de que su esposa le advirtió que su café era de tamaño pequeño porque se mantienen a dieta.

Larry Hernández regresará a los escenarios

Pero no fue todo, el cantante también anunció el reacomodo de algunas fechas por Estados Unidos durante los últimos días del mes de agosto de 2021. “Con el favor de Dios, allá nos vemos, familia L.H. Dios es bueno y me ha dado otra oportunidad”, escribió.

Se trata de tres fechas los días 27 28 y 29 de agosto. Las presentaciones arrancarán en el Titanic Event Center de North Charleston en Carolina del Sur; el siguiente será en Rancho El Encanto en Winder, Georgia y el último en Rancho 3 Banderas de Haceville, Alabama.

El cantante también anunció el reacomodo de algunas fechas por Estados Unidos (Foto: Instagram/@larryhernandez)

Además, aseguró que en un par de ciudades de Houston (agendadas para el 21 y 22 de agosto) tuvieron que moverse para el mes de Septiembre; “gracias a todos los que me están preguntando, les mando un abrazo”.

Al respecto, aseguró que mucha gente lo cuestionaba sobre la decisión de volver a los conciertos, a lo cual explicó que a pesar de la enfermedad, ha trabajado los últimos días y seguirá trabajando en recuperarse para no estar por siempre tirado en cama.

“Acabo de publicar en mi feed las tres fechas que con el favor de Dios podré hacer, estaban antes de que me enfermara. Como todos saben, el estar enfermo te da un tiempo para recuperar los pulmones. Llevo haciendo ejercicio tres días y aún faltan 15 para estas fechas. Muchos me ponen que si no me estaba muriendo. Tanto futbolistas, como gente que trabaja y gente común, normal que tiene compromisos, obviamente hace todos los ejercicios necesarios para volver a hacer todas las actividades”, destacó Larry Hernández.

El cantante mexicano-estadounidense Larry Hernández. EFE/Alicia Civita/Archivo

Larry Hernández después del COVID-19

En fechas recientes, Larry Hernández, popular cantante de regional mexicano, apareció en las redes sociales luego de anunciar que sufrió un cuadro grave de coronavirus, e incluso reveló algunas prohibiciones extraordinarias de sus doctores.

A través de las redes sociales, Larry Hernández reapareció completamente cambiado, desconocido, pues como consecuencia de la enfermedad COVID-19, perdió hasta 10 kilos, de acuerdo con sus historias en Instagram.

Además, la estrella de la música mexicana advirtió que por órdenes del doctor, no puede hablar, ni tampoco salir de su casa hasta el miércoles para caminar un poco; además, reveló que no se ha bañado en días días.

