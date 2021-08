“Qué rápido se le olvidó”: Mauricio Ochmann llevó a su novia al mismo sitio donde se casó con Aislinn Derbez

Los usuarios notaron que el actor pasó unos días con Paulina en un lugar significativo (Fotos: Instagram @mauochmann / @paulinaburrola / @aislinnderbez)

Mauricio Ochmann permanece en el ojo público, pues luego de hablar como nunca del romance que presuntamente sostiene su ex mujer Aislinn Derbez con el fotógrafo Jonathan Kubben, ahora el papá de Kailani mostró en las redes cómo fue su reencuentro con su novia Paulina Burrola, tras permanecer alejado de ella por dos meses.

A través de su cuenta de Instagram, el actor de El Chema compartió algunas grabaciones en las que se le ve de vacaciones con su novia en un hostal de alta gama en la localidad de Tepoztlán, Morelos, conocido desde hace algunos años como “pueblo mágico” por lo ancestral de sus tradiciones y el verdor de sus paisajes.

En las imágenes que muestran un juego visual en una composición de sus pies junto a los de Burrola y parte del panorama que aprecian desde su habitación, el actor sólo escribió “Gracias por consentirnos”, junto a un emoji de corazón.

Los novios tienen poco tiempo de haber hecho público su sonado romance (Foto: Instagram @mauochmann/@paulinaburrola)

La ex reina de belleza de Sonora replicó la grabación de su novio y en su perfil personal colgó un clip similar y además mostró cómo se dieron un tierno beso, dejando ver que viven un romance apasionado y que las ganas de volverse a ver ya eran muchas. El video del romántico beso se volvió tendencia entre sus seguidores, quienes les externaron muestras de apoyo.

La modelo escribió también “Tengan un buen día… Te amo”, etiquetando al histrión quien no dudó en replicar el mensaje también en su cuenta. Pero lo que no contaba el ex integrante de la famosa familia Derbez es que sus seguidores le habrían de recriminar un detalle que hicieron evidente.

Y es que fue precisamente en el mismo pueblo mágico del estado de Morelos donde en 2016 Ochmann se casó con la madre de su hija, hecho que no fue visto con buenos ojos por gran cantidad de usuarios.

Con los pies entrelazados y un paisaje verde, los novios presumieron su reencuentro (Foto: Captura de pantalla)

Y aunque muchos se desvivieron en halagos para la pareja, otros tantos también hicieron evidente que Ochmann le habría “faltado el respeto” a su exesposa: “¿Llevó a su nueva novia dónde se casó?”, “Qué rápido se le olvidó que ahí fue su boda”, “Qué falta de respeto para Aislinn”, “¿Qué mensaje le estará tratando de mandar a Aislinn llevando a la nueva al lugar donde fueron tan felices? Tache”.

Y es que de inmediato los más acérrimos seguidores de Mauricio y su exesposa notaron que fue en el Hostal de la Luz, mismo lugar donde ahora pasó sus vacaciones el actor con su actual novia, donde se unió en matrimonio con la hermana de Vadhir y José Eduardo en una mística ceremonia.

“De todos los mentirosos en este mundo, a veces los peores son nuestros miedos”, fue la cita del escritor británico Rudyard Kipling que Mauricio mostró a sus seguidores, en medio de su estadía en el popular destino turístico cercano a la Ciudad de México. Al momento, el actor de 43 años no ha respondido los comentarios que señalan el hecho que ha dado de qué hablar.

Los novios disfrutaron su estancia en el pueblo mágico (Foto: Captura de pantalla)

Por su parte, hace apenas unos cuantos días, Burrola compartió un mensaje con el que dejaba entrever que muy pronto volvería a encontrarse con su novio: “A nada de estar así de nuevo. “No puedo de la emoción de verte después de extrañarnos tanto, pero siempre acompañándonos y apoyándonos con mucho amor. Te amo”, escribió la sonorense al pie de una postal donde aparecen ambos abrazados. La romántica dedicatoria fue contestada de inmediato por el actor, quien escribió en la publicación: “Si amor, ¡qué emoción! Ya casi”, expresó, usando además emojis de caritas y corazones.

Fue el pasado 21 de julio cuando Ochmann se expresó románticamente de su novia: “Apareciste hace casi seis meses en mi vida y así sin esperarlo y sin buscarlo, tu luz atrapó mi atención”, atrayendo gran cantidad de Me gusta.

