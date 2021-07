El mensaje Bryan Cranston por el estado de salud de Bob Odenkirk, protagonista de Better Call Saul: “Recen por él”

Bob Odenkirk, famoso en todo el mundo por interpretar al abogado Saul Goodman en la serie Breaking Bad, junto a Bryan Cranston, protagonista de esa serie

La estrella de “Breaking Bad”, Bryan Cranston, pidió este miércoles a los fanáticos que envíen buenos pensamientos y oraciones a Bob Odenkirk.“Hoy me desperté con noticias que me han puesto ansioso toda la mañana. Mi amigo Bob Odenkirk colapsó anoche en el set de Better Call Saul “. “Está en el hospital de Albuquerque y recibe la atención médica que necesita, pero aún desconoce su condición. Por favor, tómese un momento en su día de hoy para pensar en él y enviarle pensamientos positivos y oraciones. Gracias”, escribió Cranston en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen con Oderkink.

De acuerdo con los primeros reportes de la prensa local, Odenkirk. de 58 años, estaba en Albuquerque, Nuevo México, filmando la sexta y última temporada de la serie cuando colapsó. El equipo acudió inmediatamente a asistirlo y trasladarlo a un hospital.

Odenkirk aún recibe atención médica, aunque se desconoce cuál es su estado de salud en estos momentos. Según Variety, los representantes de AMC, Sony Pictures Television y High Bridge Productions no respondieron a la solicitud de comentarios sobre lo sucedido.

Odenkirk alcanzó la fama por el papel del abogado Saul Goodman en la aclamada serie “Breaking Bad” (2008-2013). El éxito de su personaje le llevó a tener su propia serie derivada, que bajo el título “Better Call Saul” ha impulsado aún más la carrera de Odenkirk.

”Better Call Saul” se estrenó en 2015 y se despedirá con su sexta temporada, que es la que están rodando ahora en Nueva México y se estrenaría en 2022. Al margen de la televisión, Odenkirk presentó este año en los cines el violento y crudo thriller de acción “Nobody”.

En la imagen, el actor Bob Odenkirk. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Al igual que Cranston, Aaron Paul publicó un breve mensaje sobre el actor en su cuenta de Instagram. “Te amo mi amigo”, escribió en su post junto a un emoticón de un corazón.

El mensaje de Aaron Paul sobre Bob Odenkirk

Noticia en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: