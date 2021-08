“Me sentí humillado”: Mario Pineda denunció a Pepe y Teo por acoso

A raíz de lo sucedido con “Las Chiquirrucas”, el grupo de influencers que abusón sexualmente de un migrante y lo transmitieron en vivo a través de su cuenta de Instagram, Mario Pineda, un youtuber de Guadalajara, decidió hablar sobre su experiencia con Pepe (Ricardo Peralta) y Teo, lo que hizo que usuarios de redes sociales esten cancelando a los youtubers por los acoso psicológico y sexual.

Pineda hizo una transmisión en vivo en su canal de Youtube, donde narró lo que vivió durante sus colaboraciones con Pepe y Teo.

En una ocasión, relató, Pepe gritaba “cosas” a otros hombres en la calle y Mario decidió hacerle saber que eso era acoso. “¡Demándame, demándame!”, le contestó.

Pepe y Teo también hicieron una dinámica para ver si era activo o pasivo en una relación sexual y la gente tenía que decidir con gritos y aplausos. Y más adelante los acusó de obligarlo, por presión social, a besarse con Paco del Mazo.

No me gustó para nada lo que sentí ese día, se supone que era un día para celebrar, para sentirse libre, para sentirse incluido yo me sentí todo lo contrario. Me sentí violentado, me sentí humillado, me sentí juzgado, en frente de miles de personas.