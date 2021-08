La foto de Lolita Ayala en bikini que impactó

Lolita Ayala lanzó hace unos meses su propia línea de playeras (Foto: Cuartoscuro)

Lolita Ayala causó revuelo en las redes sociales, pues se mostró como nunca antes lo había hecho en público. Y es que la emblemática presentadora de noticias compartió en su perfil de Instagram una postal donde se le ve portando un diminuto traje de baño.

La querida periodista y filántropa escribió al pie de la imagen donde presume una esbelta figura en su bikini de dos piezas a rayas blancas y negras “Mood de agosto. Lolita Summer”. A Lolita se le ve con su corte de pelo característico y usando un par de gafas oscuras. Evidentemente la imagen que hasta el momento cuenta con más de 6 mil Me gusta corresponde al pasado, al baúl de los recuerdos de la famosa, y en ella queda claro que la belleza de la presentadora le viene desde su juventud y conserva hasta los días que corren.

En las decenas de comentarios se pueden leer halagos a la presentadora que por más de 30 años trabajó en las filas de Televisa, dando los contenidos noticiosos en espacios como 24 horas al lado del recordado Jacobo Zabludovsky:

Aunque no indicó la fecha, se dice que así lucía Lolita en los años 80 (Foto: Instagram/@lolitaayalan)

“Hermosa señorona, lo bella le viene desde hace años. Tan linda como una rosa”, “Qué cuerpazo, siempre has sido bella y ahora más”, “Qué bella Lolita”, “Cuerpower”, “Hermosísima dama, señora Dolores”, “Qué abdomen hasta la fecha, mi mayor admiración”, “Abra su Only Fans”, “Se antoja”, “Ay, qué padre que se animó a usar traje de baño, a mí me daba tanta pena”, son algunos mensajes que se leen entre emojis de “fueguito” y corazones en la caja de comentarios.

Dolores Ayala Nieto es una gran personalidad dentro del ámbito de los medios de comunicación mexicanos. Sus comienzos datan desde la década de los 70 y su trayectoria la posiciona en el recuerdo televisivo del público, quien a la fecha la sigue viendo incursionar dentro del periodismo y la filantropía, con su fundación Solo por ayudar, que creó tras el sismo de 1985.

Con más de 45 años años experiencia en el periodismo, su programa El Noticiero con Lolita Ayala se caracterizó por la rosa que aparecía en cámaras y que con esta flor, despedía su emisión. La conductora fue invitada hace días al late night show Faisy Nights, donde reveló el origen de la idea detrás del uso de esta flor.

Una rosa en su escritorio fue parte emblemática de las tres décadas de su noticiero (Foto: Instagram/@lolitaayala_n)

La conductora detalló cuántas rosas utilizó en su noticiero y sorprendió a todos diciendo que empleó 6 mil 400 rosas. El conductor aprovechó para hacer una broma al respecto: “¡seis mil cuatrocientas! ya hubieras puesto tu huertito, ahorita en la Rosa de Guadalupe te tendrían que dar regalías también”, comentó provocando la risa de la invitada.

Entrando a los detalles, Lolita relató el momento en que decidió usar una rosa durante su noticiero. “Miguel Alemán estaba de director y me dijo cuando me dieron el noticiero sola, que fue en 1987: ‘pon algo que sea distinto, que te marque’ y dije: ‘¿pues qué pongo?... una flor’ y me dice ‘pues una flor’, a todo dar, porque yo amo, amo, amo a las flores y dije: ‘pues una rosa’ y una rosa rosa y pues mira que pegó la idea, funcionó”.

Ayala también habló de su paso por Televisa y recordó la primera vez que visitó las instalaciones de la televisora. “Hoy que entre aquí a las instalaciones de Televisa San Ángel recordé que por primera vez yo había venido aquí en 1971, a trabajar″.

"La línea de la salud", otro trabajo reconocido de Lolita Ayala (Foto: Cuartoscuro)

La empresaria contó la anécdota de como entró a trabajar gracias a un casting en un día sábado y para el lunes ya estaba en la empresa. “Ni por aquí ni en mis más remotos sueños [...] Yo ya estaba inscrita y todo (en la carrera de Medicina), pero me dijo esta amiga ´vamos a que nos hagan un casting´ porque lo estaban haciendo en donde era Canal 8, le dije: ´pero si a mi no me interesa´, ‘no que, acompáñame, que no se qué’, total entré, me agarraron, me hicieron, me turnaron [...] Me hablaron que el lunes entraba yo al aire, que fuera a hablar con el director de Notimex”, narró la conductora.

