El día que El Tigre Azcárraga hizo que Lolita Ayala rechazara a Cantinflas

Lolita Ayala (Foto: Cuartoscuro)

Lolita Ayala es una periodista mexicana con más de 45 años de experiencia. Trabajó en varios noticiarios y hasta colaboró con Jacobo Zabludovsky, además de que fue presentadora de uno de los programas de noticias del mediodía más importantes de México por muchos años. Sin embargo, esto pudo haber sido distinto, pues en una entrevista reciente dijo que pudo ser actriz y nada más y nada menos que de la mano de Mario Moreno “Cantinflas”.

Al tiempo que iniciaba su carrera no solo tenía talentos para estar a cuadro. También tenía belleza y ello llamó la atención del famosos cómico, él le hizo un invitación personal para participar en una de sus últimas cintas, El Barrendero, sin embargo hubo un artífice que se lo impidió, el mismísimo Emilio “El Tigre” Azcárraga Milmo.

La conductora detalló que solo tuvo dos opciones por el en ese entonces director de Televisa. “El Tigre” le dio a elegir: Perseguir un sueño de ser actriz, o dedicarse al mundo de las noticias. El resultado es bien conocido a la fecha.

“Iba a empezar un noticiario, que se llamaba ‘En Punto’, por cierto. Nos llevaron a Telesistema Mexicano, nos hicieron escoger que queríamos, si noticias o conductora. A mí me invitó Cantinflas a hacer una película, fíjate. No me dejó Emilio Azcárraga, me dijo: ‘o noticias o cine’”, dijo Ayala en entrevista con el youtuber, Alex Fernández.

Mario Moreno, "Cantinflas", el más grande cómico de América

Indicó que ha sido una decisión que la dejó con remordimientos pese a su próspera carrera en medios de comunicación. Detalló también la historia de la famosa rosa que la caracterizaría durante tantos años al aire.

“Eso si me dolió porque las películas de Cantinflas son permanentes, ya ni modo. Iba a ser en la película ‘El Barrendero’. No me dejaron, seguí con las noticias. Cuando Miguel Alemán se quedó de director de Televisa, me dijo pon algo distintivo que te identifique, y como las flores me fascinan, pues pegó la rosa, es mi ícono”, reveló recientemente.

Por otra parte, también hizo remembranza de sus anécdotas más duras, no todo ha sido felicidad para la famosa conductora. Ella recuerda que la muerte de sus amigos y colegas, Emilio “El Tigre” Azcárraga Milmo y Jacobo Zabludosky, fueron dos noticias que la marcaron por siempre. Aseguró que han sido los únicos hombres a los que ha amado.

Foto: Twitter / @PrimeraVoz_Mx

“Me dolió muchísimo, es una de las personas que más he querido en mi vida, son dos las personas (que ha amado) Emilio Azcárraga Milmo y Jacobo Zabludovsky. Los amé, los adoré y cuando tuve que dar la noticia de ambos, primero muere Emilio, lloraba yo como Magdalena, soy algo llorona, no podía yo ni hablar”, recordó Lolita.

En tanto sobre su oficio en el mundo de las noticias también aseguró que el terremoto de 1985 fue una experiencia traumática. “El terremoto del 85 nos marcó a todos, a Jacobo y a mí, transmitimos desde el 12 del día, que reiniciamos las transmisiones porque a las siete que fue el temblor se cayó Televisa y se cayó todo la comunicación y entonces nos llevaron a San Ángel, arreglaron para que transmitiéramos ahí. Iniciamos a las 12 del día y acabamos a las dos de la mañana del día siguiente”, dijo.

De ese hecho histórico recuerda que las jornadas de trabajo eran extenuantes y de mucha presión, sin embargo, sacó el trabajo con el profesionalismo que la caracteriza. “Estuvimos dando pérdidas, muertes, llantos, todo el día y hasta media noche. Era muy bárbaro, gente desesperada que buscaban a sus seres queridos, fue muy dura esa noticia. Lo más importante era ayudar al público para dar una pista de a dónde se habían llevado a las personas, los ayudábamos a dar con sus seres queridos”, abundó en su relato.

163

Por otra parte, también recordó que en esa ocasión y en el accidente de helicóptero que sufrió con el exgobernador priista César Duarte, fueron vivencias donde casi pierde la vida. En una estuvo a punto de asistir a oficinas de Televisa que quedaron echas escombros tras el terremoto. En la otra perdió el conocimiento rápido y no sabe cómo es que salió casi ilesa.

“De Televisa murieron más de 100 compañeros, las oficinas mías de y de Jacobo estaban juntas, quedaron aplastadas. Si hubiéramos llegado antes ahí no la libramos. Yo lo veo como cuando me caí en el helicopterito, que fue de cinco metros, ¿por qué no me morí? Porque tengo que hacer cosas en la tierra y tenemos que ayudar”, dijo.

MÁS SOBRE EL TEMA: