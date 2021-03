Pedro Sola lanzó su línea de playeras y lo acusaron de robar la idea a Lolita Ayala

Pedro Sola se convierte en emprendedor poniendo en venta playeras con su imagen (Foto: Instagram @tiopedritosola)

En compañía de Pati Chapoy y Daniel Bisogno, Pedro Sola sorprendió al público de Ventaneando por presentar una línea de playeras que, presume, fueron hechas por un diseñador libanés y están en venta para todos sus seguidores.

“Es todo un emprendedor”, es el mensaje que se puede leer en las redes sociales del programa que conduce, en donde mostró algunas de las playeras que se podrán adquirir. En las prendas encontramos a la cara del presentador, memes y frases como “en la escala de Tío Pedrito, ¿cómo te sientes hoy?”. Pedrito Sola prometió que estas playeras son las primeras que muchas que encontraremos próximamente.

Pati Chapoy dijo que “era una maravilla que el día de hoy podamos portar a Pedrito Sola en nuestro pecho”, mientras mostraba una playera con la foto de Sola, en donde se le ve con una expresión de sorpresa y felicidad.

El nuevo emprendimiento de Pedro fue criticado en redes sociales por ser muy parecido al de la periodista y presentadora Lolita Ayala, pues hace unos meses sacó a la venta una marca de prendas con su imagen a través de la página Lolita Ayala Shop. Varios de los productos se agotaron al poco tiempo de ser lanzados: el cubrebocas con la frase “Ya se fue” y la playera “Phil Barrera” fueron de los primeros.

Acusan a Pedro Sola de copiar a Lolita Ayala al lanzar una línea de playeras con su imagen (Captura: Instagram @lolitaayala_n)

A pesar de los comentarios que recibió, en los que la criticaron por utilizar de esa forma su imagen, la presentadora respondió: “Ni modo que me enojara. Además, es algo que nos pasa a todos: tener una flema, ¿verdad? Claro que a ellos... bueno, al público le cayó en gracia que no se iba y que no se iba, hasta que tomé un vasito de agua y dije ‘Ya se fue’”.

Lolita Ayala anunció que decidió lanzar su merch utilizando algunos de los momentos que más emblemáticos en la televisión para ayudar a otros, en colaboración de la agencia de relaciones públicas Other People, a través de su fundación Sólo por Ayudar, I.A.P. que dejó de recibir donativos debido a la pandemia de COVID-19.

Pedrito Sola no mencionó que la venta de sus playeras fuera con un fin, pero muchos de sus fieles seguidores ya se han mostrado interesados en adquirirlas. El conductor se ha ganado el apoyo de muchos seguidores gracias a que constantemente se le ve en Ventaneando sufriendo escenas graciosas, de las cuales él mismo hace broma.

Uno de los episodios más famosos es cuando él confundió dos marcas de mayonesa y terminó haciendo promoción a una marca a la que no debía. También es muy recordado el momento en que, después de darle un trago a su café, gritó sacando de su boca una mosca.

Pedro Sola anuncia en 'Ventaneando' su marca de playeras (Captura de pantalla: Instagram @tiopedritoshop)

Estos sucesos le han permitido llegar a un público mayor al que alcanzaba en Ventaneando gracias a la difusión en redes sociales. En 2017 abrió su canal de YouTube, con el que buscaba acercarse a un público más joven, dando su opinión de forma relajada y carismática sobre diferentes temas. En su primer video lo podemos apreciar en otro de sus momentos más icónicos, bailando al ritmo de Shooting Stars. Actualmente su canal alcanza los 450 mil suscriptores.

Pedro Sola anunció que las prendas tienen una excelente calidad, colores firmes, además de sus fotos “maravillosas”. Las playeras podrán ser adquiridas enviando un mensaje a través de su tienda en Instagram Tío Pedrito Shop.

