“Ella nunca dijo que no existía”: María Conchita Alonso defendió a Paty Navidad tras ser hospitalizada

La cantante María Conchita Alonso, quien confesó en alguna ocasión que no cree en la vacuna contra la COVID-19, defendió a Paty Navidad después de la reacción que creó la noticia de su hospitalización.

“Ella nunca dijo que no existía (la COVID)”, exclamó la integrante del show GranDiosas. “Los que se burlan, (que le decían) ‘Ojalá te de, ojalá te de’, bueno, pues ya le dio, ¿Y qué?”, espetó la cantante en una entrevista para Hoy.

“La gente es muy ociosa, no tienen cosas que hacer, inventan”, comentó sobre la gente que le advirtió a la ex reina de belleza que a raíz de no cuidarse, podría contraer la peligrosa enfermedad.

La cantante ha dejado en claro que comparte la forma de pensar de Paty Navidad respecto a la pandemia. (Foto: Archivo)

Por otro lado, también compartió su opinión sobre la gente que le ha deseado la muerte a Navidad a través de redes sociales. “Todo se devuelve en la vida, los que decían eso, seguro están amargados, son feos por dentro y por fuera, segurísimo. Y ojalá a ellos, así como están deseándolo, porque sí se de casos que les ha dado fuerte”, afirmó durante la entrevista.

La cantante de Acaríciame denunció que sus redes, como en el caso de Paty, han sufrido varios boicots por el contenido que comparte. “Estoy censurada, qué te puedo decir. Ya no tenemos libre albedrío en este mundo, en esta vida”, resolvió molesta.

“Ya estamos controlados por máquinas impresionantemente poderosas. Yo estoy consciente de lo que está pasando, mucha gente no, pero como yo estoy consciente de lo que está pasando, no puedo hacer nada”, sostuvo, pues en su momento aseguró que no “sería un conejillo de indias para la vacuna”.

El día de ayer se confirmó la noticia de la hospitalización de la modelo. (EFE/PHOTOAMC)

El día de ayer se confirmó la noticia a través de Hoy de que debido a que Navidad se encontraba con una baja oxigenación fue trasladada a un hospital en la Ciudad de México. Asimismo, su hermana Yadira descartó que se encontraba intubada.

La revista TVNotas, por su parte, brindó algunos detalles sobre cómo fue la evaluación del estado de salud de Patricia Navidad. “Su salud se ha visto muy afectada, por lo que la madrugada de este martes tuvo que ser ingresada de emergencia a un nosocomio de la CDMX”, describió el medio.

“Nos confirman que una unidad de ERUM tuvo que ir por ella a su domicilio para trasladarla al hospital, ya que iba muy mal e incluso ya necesitaba intubación para apoyar su respiración”, se leyó en la publicación.

Rebecca de Alba también se encuentra contagiada de COVID-19. (Foto: Instagram/@masterchefmx)

Según el programa Sale el Sol, fue un brote de COVID-19 en el programa MasterChef Celebrity donde Paty se contagió además Rebecca de Alba y David Salomón, quienes también participan en el reality.

La actriz de Cañaveral de pasiones apenas unas horas antes, cuando se acababa de dar a conocer la noticia de su contagio, aseguró que se encontraba bien y sin síntomas.

“¡No al nuevo orden mundial dictatorial y tiránico! ¡No al miedo, no a la manipulación y no a la mentira! Estoy completamente sana”, escribió la actriz. “Nadie en el mundo se infecta de un ‘virus letal’ sin tener ni un sólo síntoma, como ahora dicen que es mi caso”, confirmó.

Patricia Navidad ha estado en medio de una gran polémica debido a que en diversas ocasiones negó la existencia de la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, además que de aseguraba que se trataba de un plan de conspiración de los gobiernos del mundo. Debido a ello, la actriz ha sufrido la suspensión temporal de sus cuentas, lo que la modelo ha tachado de censura.

