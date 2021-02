“Una protagonista morena”: Cynthia Urías se sintió reflejada en Fátima Molina, la actriz de “Te acuerdas de mí”

Cynthia Urías destacó que el papel de Fátima Molina rompe con los moldes establecidos para una heroína de telenovelas (Foto: Instagram@cynthiaurias/@lafatimamolina)

Ha pasado una semana desde que se diera a conocer en el programa de radio Todo para la mujer, conducido por Maxine Woodside, que Televisa supuestamente no estaba muy conforme con los niveles de audiencia registrados por la telenovela Te acuerdas de mí, producción que debutó al aire en horario estelar en el mes de enero.

Y es que según lo trascendido, el nivel de rating de la producción de Carmen Armendáriz descendió considerablemente en los últimos días, motivo por el que la televisora se determinó en realizar un presunto estudio de mercado entre sus televidentes para determinar qué aspectos de la trama no terminan de enamorarlos.

En el programa radiofónico se destacó que el presunto focus group arrojó que la apariencia física de Fátima Molina, quien debuta en telenovelas luego de una carrera en la música y en el cine independiente, habría sido una de las causas principales por las que el público dejó de ver el melodrama, que estaría próximo a ser cambiado de horario.

Su colega Gabriel Soto salió en su defensa destacando su calidad actoral y como compañera (Foto: Instagram de Te acuerdas de mí)

Según se dijo, el tono de tez moreno de Molina, su “tipo muy mexicano” e incluso el lunar que tiene bajo el ojo, habrían sido aspectos que las personas encuestadas refirieron como incómodos de notar al aire en la telenovela transmitida en el horario más importante de Televisa.

Tras darse a conocer esta información, Molina dio su punto de vista en una publicación en su Instagram donde detalló que desconocía la información y lamentó el hecho de no cubrir las expectativas físicas de cierto sector de televidentes, toda vez que su inclusión en la historia abona a una mayor representatividad de mujeres en la pantalla que no cumplen con el estereotipo clásico asociado a las heroínas de melodramas.

“Qué tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión. Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos”, escribió Fátima y aseguró que, aunque sabe que no es perfecta, se quiere y acepta por quien es.

Fátima ha participado en varias series televisivas y en la película "Sueño en otro idioma" (IG: lafatimamolina)

Ante el espaldarazo de la productora Carmen Armendáriz, el de su coprotagónico Gabriel Soto y de otras figuras del medio de la fama como Andrea Legarreta, ahora surge la declaración de la conductora Cynthia Urías, quien expresó que Molina está rompiendo con los moldes establecidos en el género y dijo sentir orgullo por verse representada por una mujer de tales rasgos físicos.

“Te voy a decir una cosa, las críticas no la lastimaron, la crítica ahí estaba, que era de un periodista, esa era la crítica. Lo otro es obvio, o sea el que te discriminen, el que te digan ‘sí, no pega la novela es porque eres morena’, ‘a quién se le ocurre’, ‘qué asco’, o sea…” dijo Urías en el programa Cuéntamelo ya, que conduce en el mismo canal donde se transmite la telenovela.

Cynthia Urías ya se ha referido anteriormente a los señalamientos que ha tenido por ser una mujer morena en la televisión (Foto: Instagram)

Dijo que la crítica a un trabajo debe ir enfocada al desempeño actoral y a otros valores de producción, y no en la apariencia de la actriz en cuestión: “Está acostumbrada a que las críticas sean sobre su trabajo y no sobre su aspecto físico y con algo que no depende de ti”.

Urías aseguró que tener piel morena es un rasgo en el físico de Fátima que la hace más cercana a las mujeres con un tipo promedio entre el público mexicano: “No queda en duda de que es muy hermosa, y en gustos se rompen géneros, habrá a quien no les guste ver a una protagonista morena y habrá a quien nos dé orgullo verte reflejada en una protagonista morena, cada quien…”, finalizó.

