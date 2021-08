“El villano sería el América”: Lucero se confesó con José Ramón Fernández

Lucero fue entrevistada por José Ramón Fernández para la sección Personajes ESPN (Fotos: Cuartoscuro)

Durante la sección de entrevistas Personajes ESPN, José Ramón Fernández le cuestionó a la cantante Lucero, quién sería el villano y el héroe si el fútbol mexicano fuese una telenovela, a lo que la Novia de América le respondió que por la historia del equipo de las Águilas del América sería quien ocupara el primer puesto.

“Yo creo que el villano sería el América. Mira me tardé todo este tiempo de entrevista en revelar y confesar que yo le voy al América, pero bueno, yo creo que el América es el villano, no sé qué pasa. Yo no sé si tenga que ver con la empresa, no sé si tenga que ver con tantas cosas que el América ha vivido que de pronto sí puede ser que sean los villanos”, confesó la cantante.

La cantante mencionó que le dedicaría su canción Te Deseo Lo Mejor a los deportistas que participaron en Tokio 2020(Foto: YouTube/ESPN Fans)

Con ayuda de José Ramón, llegaron a un acuerdo que el equipo de las Chivas serían los héroes, aunque no detallaron el por qué.

Posterior a ello, el periodista le preguntó cuál canción que le dedicaría a los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Esta canción la hice hace tiempo ya, pero le hice una versión nueva y la tengo en este disco de 20y20. La canción se llama Te Deseo Lo Mejor, entonces esa me gustaría podérselas cantar. Yo pienso que los atletas van con todo lo que se puede sentir, con todas las emociones a flor de piel, entonces creo que para muchos de ellos el poder ir a estas olimpiadas es un logro increíble”, comentó la protagonista de Soy Tu Dueña.

Lucero señaló ser fan de Tom Brady (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Asimismo, el periodista deportivo le cuestionó quiénes son los 5 deportistas que más admira, a lo que la actriz mencionó a Nadia Comaneci, Tom Brady, Usain Bolt, Michael Phelps y a Tiger Woods, pues señaló que le asombra cada vez que alguien rompe récords mundiales. Sin embargo el que más destacó en su lista fue al quarterback estadounidense, pues recalcó que es una persona bastante atractiva.

“Reconozco que sí está muy picudo y no es feo el muchacho. Es el típico deportistas que las mujeres que no sabemos de deportes decimos ‘yo le voy a ese porque está bien guapo’”, mencionó.

La entrevista finalizó con la pregunta si se atrevería a narrar una carrera de Ana Guevara, y entre risas la intérprete de No Me Hable de Él señaló que sí lo haría.

“Yo creo que sí podría, por lo menos le haría al cuento, o sea algo inventaría para poder narrarlo de alguna manera decente”, comentó. Ante dicha respuesta, José Ramón Fernández le tomó la palabra e hizo que la cantante narrara lo últimos minutos de una de las carreras en donde participó la ex medallista olímpica.

La pareja mantienen una buena relación a pesar de su divorcio (Foto: Instagram / @ocesa)

Actualmente Lucero se encuentra trabajando de la mano de su ex pareja, Manuel Mijares, en un nuevo reality show de Televisa, llamado El Retador, un programa de competencia que enfrentará a sus adversarios en las disciplinas de canto, baile e imitación.

El reality también contará con la participación de la actriz mexicana Consuelo Duval, quien quedará a cargo de la conducción del programa y del influencer Juan Bertheau, quien desempeñará el papel de “El Informante”, según informó la televisora.

La transmisión de dicho programa se llevará a cabo el próximo domingo 15 de agosto, a las 20:30 a través de el canal de Las Estrellas.

