Cineastas españolas criticaron al Festival de Cine de San Sebastián por homenajear a Johnny Depp

El actor estadounidense Johnny Depp. EFE/Juan Herrero/Archivo

La Asociación de Mujeres Cineastas de España (CIMA) ha criticado al Festival de Cine de San Sebastián, el evento cinematográfico más importante de España, por elegir otorgar al controvertido actor Johnny Depp su premio Donostia a la trayectoria.

El certamen español, que celebrará su 69 edición del 17 al 25 de septiembre, hizo público el premio este lunes tras considerar que el intérprete estadounidense de 58 años es “uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea”.

El grupo señaló como un error que los organizadores del evento eligiera honrar a un hombre acusado de abusar de su ex esposa, la actriz Amber Heard. Un juez británico dictaminó el año pasado en un mediático caso de difamación que las denuncias de violencia doméstica de un periódico contra el actor de Hollywood eran “sustancialmente correctas”.

“Esto habla muy mal del festival y de su dirección y transmite un mensaje terrible al público: ‘No importa si eres un abusador mientras seas un buen actor’”, afirmó Cristina Andreu, presidenta de la asociación. Andreu dijo que la asociación, que tiene estrechos vínculos con el festival de San Sebastián, está “estudiando los próximos pasos” a seguir para expresar su descontento con la decisión de premiar a Depp, que vive el peor momento de su carrera debido a las disputas que lleva con quien fue su esposa por dos años.

Andreu criticó lo inoportuno de premiar a un actor inmerso en plena batalla judicial tras haber sido acusado de malos tratos. “Todavía está en pleno proceso. Nosotros creemos en la presunción de inocencia, pero parece que en algunos lugares se le ha condenado o por lo menos cuando él había dicho que ella había mentido, algunos tribunales han dicho que no. Simplemente lo que decimos es que no es el momento para que le den un premio, hasta no saber realmente qué es lo que ha ocurrido”, sentenció la cineasta.

En marzo, un tribunal británico rechazó la solicitud de Depp de apelar el fallo, diciendo que no tenía “perspectivas reales de éxito”. Depp también está demandando a su ex esposa por USD 50 millones en Virginia por un artículo de opinión del diario Washington Post que ella escribió alegando haber sido víctima de violencia doméstica, aunque no nombró a Depp en el artículo. Ese juicio se ha retrasado hasta abril de 2022.

Tras el fallo de la corte británica, Depp contó por las redes sociales que Warner Brothers le pidió que renunciara a su papel de Gellert Grindelwald en la tercera película de “Animales fantásticos”. Fue reemplazado por el reconocido actor danés Mads Mikkelsen.

El actor estadounidense Johnny Depp recibirá el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián (Reuters)

En un correo electrónico a The Hollywood Reporter, el director del festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, dijo que “el papel de un festival de cine no es juzgar la conducta de los miembros de la industria cinematográfica. El papel de un festival de cine es seleccionar las películas más relevantes e interesantes del año y extender el reconocimiento a aquellos que han hecho una contribución extraordinaria al arte del cine“.

Rebordinos argumentó que Depp, que ha asistido dos veces a San Sebastián en el pasado, es “un gran actor, un hombre de cine con una gran carrera”.

Señaló que el festival del año pasado proyectó “Crock of Gold: A Few Round With Shane Macgowan” de Julien Temple, un documental sobre el legendario cantante de Pogues. producido por Depp. La película ganó un premio especial del jurado en el festival.

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián se realizará del 17 al 25 de septiembre. Al parecer, Depp recibirá personalmente su distinción el 22 de septiembre, en su tercera asistencia al evento.

Precisamente, el Festival de Karlovy Vary, que este año celebra su 55 edición, anunció este martes que concederá premios honoríficos a Johnny Depp y Michael Caine en reconocimiento a sus extensas carreras como actores. “Nos enorgullece dar la bienvenida al Festival a un icono del cine contemporáneo. Admiramos el trabajo de Depp y estamos entusiasmados de otorgarle esta distinción”, afirman el director artístico del evento, Karel Och, y su director ejecutivo, Krystof Mucha, en un comunicado. Depp suma tres nominaciones a los Oscar y que ha obtenido un Globo de Oro.

SEGUIR LEYENDO: