Así reaccionó Eugenio Derbez a la foto de Alessandra Rosaldo en traje de baño

Luego de que Eugenio Derbez afirmara que se ha encontrado distanciado de Alessandra Rosaldo por cuestiones laborales, la cantante y actriz publicó a través de sus redes sociales una fotografía posando en traje de baño.

“La primera me la tomó Eugenio, la segunda me la tomó Aitana. ¿Cuál les gusta más? Instagram vs Reality”, escribió la integrante de Sentidos Opuestos.

Sus fanáticos llenaron los comentarios con una gran cantidad de elogios y risas ante la segunda fotografía que compartió en dicho post. Sin embargo, el que más destacó fue el de Derbez, que a pesar de no decir mucho, confirmaría que los rumores de su separación son falsos, pues le comentó un trio de emojis de fuego.

Entre los comentarios, el que más destacó fue el del comediante (Foto: Instagram/@alexrosaldo)

Por otra parte, la segunda fotografía muestra a una Alessandra distraída y con los lentes desacomodados, dejando ver la gran confianza que tiene con su progenitora, de quien recientemente celebraron su séptimo cumpleaños.

Los rumores de una supuesta separación de los famosos se dio después del estreno de la segunda temporada de la serie De Viaje con los Derbez pues en ella protagonizaron un par de discusiones. Ante ello, la pareja a tomado con gran humor, ya que cada vez que son cuestionados sobre dicho tema aprovechan para bromear con la prensa.

El pasado 5 de agosto fueron encontrados en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y el actor aprovecho para confirmar que estaba separado de Alessandra debido a la gran cantidad de proyectos en los que ha trabajado. “Sí estamos separados, ella está ahorita por otro lado documentándose y yo estoy ahorita con ustedes”, bromeó el actor para las cámaras de Venga la Alegría.

De acuerdo con dicho post, esta fotografía fue tomada por Aitana (Foto: Instagram/@alexrosaldo)

De manera más seria detalló las razones por las que no ha podido estar con su esposa en este año. “Lo que pasa es que ha sido un año muy difícil porque he tenido que trabajar mucho, tuve una serie, luego una película, luego otra serie. Casi no he estado con ella en estos meses, pero después de esto creo que sí voy a poder estar con ella el resto del año”, compartió.

Asimismo, según declaraciones del comediante, dicho programa ayudó a fortalecer la relación con sus hijo José Eduardo: “Son momentos que nunca platiqué con él y la verdad que la serie ha sido muy terapéutica para los dos porque nuestra relación se ha fortalecido y ha crecido mucho a raíz del reality”, declaró Derbez para Suelta la Sopa.

Ante los cuestionamientos sobre su relación con el también hijo de Victoria Ruffo, Derbez lanzó fuertes declaración sobre el gran resentimiento que le guarda al Reina de las Telenovelas, por no poder convivir de manera plena con José Eduardo.

Derbez confirmó que gracias a De Viaje con los Derbez fortaleció su relación con José Eduardo (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

“La otra vez estaba viendo el programa Miembros Al Aire y me da mucho coraje que todavía le pregunten ´Oye José Eduardo y cómo sentiste esa etapa en la que tu padre no estuvo contigo´ y digo ´por qué le preguntan eso´; mejor díganle que ´Qué sientes que tu mamá no te dejó ver a tu papá´ pues es muy diferente porque yo estuve año tras año con abogados y con todo el mundo y no me lo dejaron ver, ese es mi coraje con su mamá”, comentó.

Dichas declaraciones crearon gran polémica, pues durante dichas declaraciones mencionó que apoyaba al actor Julián Gil, pues él también pasó una situación similar.

