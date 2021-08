De los días de Aislinn Derbez con Kailani a la dulce espera de Yuya: los famosos a click

Fotos: Instagram @mauochmann / @paulinaburrola / @aislinnderbez

Los famosos mexicanos continúan mostrando sus mejores momentos durante este verano y al lado de sus seres queridos. Aislinn Derbez, Andrea Legarreta, Sylvia Pasquel y hasta Galilea Montijo compartieron detalles de sus últimas horas de su vida.

AISLINN DERBEZ

(Foto: Instagram / Aislinn Derbez)

La hija de Eugenio Derbez continúa trabajando en un nuevo proyecto en Yucatán, donde fue acompañada por la pequeña que tuvo con Mauricio Ochmann, Kailani.

“Estos meses me toca filmar lejos de casa… Lo bueno es que la hemos pasado bomba conociendo lugares increíbles, recibiendo visitas de familia, viejos amigos y también haciendo nuevos amigos… No me esperaba que fuera a ser un mes fuera de casa tan divertido y especial a pesar de estar trabajando tanto. Y Kai bueeeno… Definitivamente ha tenido las mejores vacaciones”, escribió la famosa desde su cuenta de Instagram.

DAVID JUÁREZ

(Foto: Exaton Mexico / Instagram)

El gimnasta David Juárez “La Bestia” confirmó su regreso a las tierras de Exatlón México. Con una publicación en redes sociales del programa de TV Azteca se hizo oficial su participación en las tierras del reality deportivo que ha cautivado a las audiencias de las televisora del Ajusco.

“¡‘La Bestia’ está de regreso! @davo_viking tiene una nueva oportunidad de demostrar que solo una lesión pudo pararlo. ¡Él forma parte del equipo de los Conquistadores!”, se lee desde la publicación del programa, donde fue muy bien recibida con 90.161 Me gusta, incluyendo el de su ex compañera Valery Carranza.

MAURICIO OCHMANN Y PAULINA BURROLA

(Foto: Paulina Burrola / Instagram)

Tras confirmar su romence hace unas semanas, Mauricio Ochmann y Paulina Burrula continúan derrochando amor en sus redes sociales, donde detallaron que pronto podrán reunirse y es que han estado separados por motivos de trabajo y personales.

Hay que recordar que el actor ha estado trabajando algunos proyectos y la modelo ha sufrido tras la muerte de su padre.

“A nada de estar así de nuevo, no puedo de la emoción de verte después de extrañarnos tanto, pero siempre acompañándonos y apoyándonos con mucho amor, TE AMOO”, compartió la también modelo.

El actor no dudó en compartir también su alegría: “¡¡Sí, amor, qué emoción!! Ya casi”.

SYLVIA PASQUEL

(Foto: Instagram / Sylvia Pasquel)

La actriz Sylvia Pasquel se mostró feliz al lado de dos de las personas más importantes en su vida: su hija Stephanie Salas y su nieta Camila.

En la publicación aparecieron las tres mujeres fundidas en un amoroso abrazo y posar para la cámara que inmortalizó uno más de sus momentos felices.

“¡Nada me falta, soy muy afortunada de tenerlas. ¡Las amo mis princesas hermosas!”, escribió la actriz desde su cuenta de Instagram.

ANDREA LEGARRETA

(Foto: Andrea Legarreta / Instagram)

La conductora de Hoy no dejó pasar desapercibido el cumpleaños de su compañera y amiga, Andrea Aexcalona, quien ayer celebró sus 35 primaveras.

Desde su cuenta de Instagram, Legarrera compartió un emotivo mensaje para la hija de Magda Rodríguez: “¡¡Mi Prrrreeeeciosaaaaaa!! ¡¡¡¡Feliz cumple mamacita!!! ¡¡Deseo que Dios te llene de bendiciones siempre!! Celebro tu vida mi reina!! Te amo”, escribió desde su red social.

Con esta publicación dejó constancia del amor que las une. Con este tierno mensaje, demostraron que se encuentran unidas y fueron cobijadas por 54.557 personas, entre ellas el actor Andrés Palacios.

YUYA

(Foto: Yuya / Instagram)

Yuya está más que feliz por la llegada de su primer hijo al lado de Siddharta y que pronto podrán conocer.

“Vivo muy bien acompañada”, escribió la influencer desde su cuenta de Instagram.

Mariand Castrejón Castañeda, nombre real de la inluencer, ya ha confesado que desea un parto en agua, pero sus fan aún desean conocer más detalles acerca del embarazo que se mantuvo en secreto por poco más de seis meses.

