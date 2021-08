Survivor México: Alejandra, Jorge y Julio se batieron a duelo final; quién fue el eliminado de este 8 de agosto

(Fotos: Twitter/Survivor_Mexico)

Survivor México, el programa más popular de la televisión nacional, le regaló a sus fanáticos otra noche llena de emoción, estrategia y conflicto.

Rumbo a la recta final del reality, los participantes están dejando cuerpo y alma en todas las competencias. Las tribus han desaparecido y ahora cada guerrero se maneja por su cuenta.

Este domingo 8 de agosto, luego de la famosa ceremonia de nominación, Jorge Ortín, Julio Barraza y Alejandra Toussaint chocaron en duelo de eliminación.

Carlos Guerrero, mejor conocido como “El Warrior”, explicó que la competencia consistía en colocar 20 piezas de madera sobre una superficie muy pequeña. Todo esto sin que se cayera ninguna.

El primero que lograra construir su torre permanecería en Survivor México, mientras que los otros dos se enfrentarían en un segundo duelo para definir al eliminado.

Jorge Ortín, luego de hacer valer su potencia y tranquilidad, superó la prueba y se salvó de ser sacado de la contienda. Al final, todo se decidía entre Alejandra y Julio.

Tiempo después, la rapidez y habilidad de Julio le valieron la permanencia, así que la eliminada del día de hoy fue Alejandra Toussaint.

“Tengo muy claro el momento en el que se me cayó la pieza y perdí tiempo. Siempre tuvo el apoyo de la banca, pero al final los nervios me terminaron costando la permanencia. Yo siempre he dicho que los dioses hablan y la fatalidad del destino nos termina alcanzando”, declaró Toussaint antes de partir del programa.

*Información en desarrollo...