“Le ardió que lo corrieran”: Lucía Méndez respondió al escándalo con el maquillista Caleb Campos

Caleb Campos, maquillista profesional de EEUU, compartió a través de su cuenta de Instagram que el pasado jueves 22 de julio recibió un trato injusto mientras maquillaba a Lucía Méndez. En una entrevista retomada del programa Ventaneando, la actriz dio su versión de los hechos.

La cantante aseguró que lo dicho por Campos fue por un problema con la producción y que él no fue contratado para maquillarla. “Ni siquiera hablé con él, solo vi que estaba grabando el ensayo y lo sacó producción, yo creo que le ardió que lo corrieran, no estaba asignado para que me maquillara a mi y sí me molestó de que estábamos ensayando y estaba ahí filmando; iba como backup, si faltaba alguien, estaba él y yo creo que todo lo tenía muy bien planeado”, argumentó.

Continuó su versión presentando a las cámaras a la persona que se dedica a realizar el make up de Lucía. “Él es mi maquillista oficial, Enrique Torres, tengo 50 años de trayectoria artística y jamás he tenido un problema con quien se dedica a esto, al contrario, creo que nos queremos mucho, ¿verdad Kike?”, a lo que Torres afirmó con un movimiento de cabeza y detalló que lleva varios años trabajando con ella.

El maquillista estadounidense había asegurado que la actriz no quería perfilarse la nariz como Ninel Conde e insultó a Chiquis Rivera y Lucía reaccionó a la declaración de Campos. “¡Ah! ¿También las metió? No me digas... Siento defraudarlos pero él no me tocó la cara. Chiquis Rivera está preciosa, le queda muy bien como es ella, curvy, pero yo jamás hablé de ella”.

Días después de la viralización del video del maquillista, la producción del show Divas defendió a la actriz; a través de un comunicado compartido por la periodista Nelssie Carrillo, se disculparon por lo dicho por Campos. “Lamentamos las desafortunadas declaraciones de la persona encargada del arreglo de la señorita Lucía Méndez en nuestra exitosa presentación en El Paso, Texas”.

Continuaron asegurando que todo fue dicho a conveniencia de Campos y que él es una persona poco profesional. “Sus palabras y acciones están totalmente fuera de contexto, y precisamente hablando de profesionalismo, calidad y sobre todo de un comportamiento ético, la persona en cuestión, Caleb Campos, dista bastante de serlo”, se puede ver en el comunicado firmado por la producción Divas.

“Desde el principio se mostró una actitud negativa y altanera, por lo que lamentamos haber confiado en sus servicios para nuestro show”, finalizó y posteriormente agradeció a los asistentes al espectáculo que se celebró.

En la transmisión en vivo de Caleb narró que fue el responsable de arreglar a Lucía para el espectáculo sin pago alguno, pues llegaron a un acuerdo porque él estaba interesado en hacerlo por “amor a su profesión”.

En su narración, mientras maquillaba a Lucía, reveló que ella empezó a tratarlo de manera despectiva. Incluso, según su versión, la actriz hizo comentarios sobre su peso y en algún momento le dijo que “dejara de comer tamales” para que pudiera moverse en el espacio que estaba maquillando a la actriz.

También destacó que Lucía cuestionaba su método y lo acusó de no saber maquillar de la forma correcta y supuestamente la cantante hizo comentarios negativos sobre la ciudad en la que se presentaron.

“Empezó humillando El Paso, diciendo que esta es una ciudad muerta, que todo está solo, que qué feo, que la comida está fea, que el guacamole está feo. Comenzó a insultar todo El Paso y yo: ‘mire señora, aquí le estamos dando dinero para que venga a cantar aquí’”, declaró el experto en maquillaje.

