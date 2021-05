“No salían de casa en semanas”: así fue el tórrido romance entre Luis Miguel y Lucía Méndez

Fotos: Infobae/Instagram @lmxlm

Una de las mujeres que pasó por la vida de Luis Miguel y lo marcó para siempre fue Lucía Méndez, quien pronto se convirtió en el gran amor imposible del “Sol de México”.

Y aunque para nadie es secreto que los cantantes mantuvieron una relación, a pesar de la diferencia de edad, pocos son los detalles que se conocen detrás de este romance.

Uno de ellos es un rumor que asegura que la pareja pasaba días e incluso semanas sin salir de la casa de Luis Miguel en Lomas de Chapultepec y ahora Lucía Méndez confirmó la información.

Durante su participación en el programa De Primera Mano, el periodista Gustavo Adolfo Infante le preguntó a Lucía Méndez sobre dicho rumor: “Nada más es un sí o es un no, ¿tú pernoctaste en el penthouse de Monte Elbrus?”

Con toda honestidad la cantante aseguró “claro, pasabamos muchas... ¡uf!!” y tras la intervención de los conductores agregó que sí pasaban muchos días sin salir de casa, pero la razón era Luisito Rey, quien limitó mucho la movilidad de Luis Miguel.

“Lo que pasa es que siempre solíamos andar Micky y yo, y Micky no salía, desde entonces su papá no lo dejaba ni salir ni a la puerta”, comentó en el programa mexicano.

Y gracias a la productora, Paty Padilla tanto Luis Miguel como Lucía Méndez se volvieron “muy conchudos”, ya que ella era la que se encargaba de los deseos de la pareja.

Méndez comentó que en sus actividades eran incluídas las piñatas, los tríos y la comida mexicana.

A pesar de mantener una relación de la que sólo las paredes eran testigo, Lucía Méndez reveló más detalles del romance que tuvieron hace más de 30 años.

Pues la también actriz explicó que pese a su corta edad, Luis Miguel era un joven “muy maduro, tenía 17, pero en la cabeza tenía 25″ y que luego de tantos años es ella quien se atreve a contar la historia para que no se desvirtúe: “Fue una relación muy padre, fue algo muy lindo y creanme que si lo comento es para que no lo desvirtúen, para que no lo ensucien”.

Durate su participación en el programa de Gustavo Adolfo Infante, Lucía Méndez también habló de la serie de Luis Miguel y la relacionó con lo que vivió: ”Realmente creo que si en un momento dado no hemos salido ni Pedro (Torres) ni yo en esa serie, por algo será”.

Pues explicó que seguramente el intérprete de Hasta que me olvides “tiene ciertas gentes o ciertas cosas que no quiere tocar”.

¿CÓMO FUE LA RELACIÓN DE LUIS MIGUEL Y LUCÍA MÉNDEZ?

La relación se dio a conocer en el libro biográfico de Javier León acerca del “Sol de México”, versión que está autorizada por el propio Luis Miguel.

Razón por la cual Lucía Méndez ahora habla públicamente de su relación con Luis Miguel: “Ustedes saben que Luis Miguel es muy especial, pero lo que pasa es que este libro de Javier León está supervisado y autorizado por Luis Miguel; el que haya aceptado que esto sucedió y que yo no le hice caso...”.

Aun sin entrar en muchos detalles, durante su entrevista con el programa De Primera Mano confesó que Micky “sí fue un hombre, un muchacho muy importante en vida, fue una persona que me dejó cosas muy lindas”.

Sin embargo, para dar su versión de la historia comentó: “Yo no estoy inventando absolutamente nada ni salí a decir ‘es que yo soy...’, simplemente lo dije para que no se desvirtuara ese encuentro que yo salí con Luis Miguel cuando él tenía 17″.

Además de las experiencias, el intérprete de La incondiconal también le dedicó algunas canciones a Lucía Méndez, según detalló la actriz.

“Sí me compusó, pero yo nunca digo nada ni digo cuál porque él es muy especial”, confesó y es que a pesar de la diferencia de edades y del paso de los años, el amor de Luis Miguel por la cantante de Corazón de piedra no se desvaneció.

Lucía Méndez junto a Luis Miguel, Luis Rey y Juan Gabriel.

Esto a pesar de que tras su separación con el cantante, Lucía Méndez contrajo matrimonio con Pedro Torres en 1988, con quien también tuvo un hijo del mismo nombre.

Sin embargo, tiempo después se reencontraría con un Luis Miguel años más tarde. De este momento Lucía Méndez recordó que el cantante le dijo que era el amor de su vida: “Cuando me dijo esto tan impactante en mi vida yo no lo valoré, poque yo me estaba divorciando, estaba muy angustiada y no lo valoré”.

De este reencuentro la actriz agregó: “De pronto que me llegara y me dijera así de frente a los 28 años, en su mejor momento ‘eres el amor de mi vida’, yo verdaderamente estoy impactada, lo aprecio, no lo valoré y lo unico que te puedo decir es que Micky es una persona que es punto y aparte y para mí siempre va a ser algo muy especial que me haya pasado eso con él”.

Claro que Luis Miguel también reconoció el dolor que le causó la actriz: “Me dijo ‘me dolió muchisimo que me hicieras esto’”, recordó Lucía Méndez, quien volvió a insistir en la diferencia de edades.

Diego Boneta interpreta a Luis Miguel en la bioserie del cantante producida por Netflix.

Sin embargo, el “Sol de México” sólo expresó que de todas las mujeres sólo le importaba Lucía Méndez. “No importan las edades, lo que importan son las emociones”, fue lo que Luis Miguel le dijo.

En cuanto a la vida del cantante y que ha ganado mayor interés del público tras el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, Lucía Méndez agregó: “El saber que Luis Miguel tiene mucho dolor, tiene muchas cosas internas, pero de alguna forma no es gratis. De pronto si se porta mal o si se pone histérico es por algo que vivió que no le gustó, que lo lastimó demasiado y se pone rebelde porque así es”.

