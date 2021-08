Cómo Andrea Legarreta logró que Galilea Montijo tuviera un lugar en “Hoy”

Los comentarios de Andrea Legarreta habrían influido en que Galilea se convirtiera en titular del matutino de Televisa (Foto: Instagram/@andrealegarreta)

Este martes se cumplen 23 años del estreno del programa Hoy y en su transmisión de cumpleaños recordaron cómo las conductoras más importantes de este matutino, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, lograron permanecer

Andrea Legarreta ha sido la presentadora estrella de Hoy gracias a ha estado presente desde su primera emisión hasta el cumpleaños 23 del matutino, pero para aclarar cuánto tiempo exactamente ha estado dentro, nuevamente recordó que estuvo fuera del programa por dos años debido a cambios en los productores.

Raul “El Negro” Araiza entonces recordó que él entró como titular del programa ya que tuvo que suplir a un compañero por un día, por lo que también habló de cómo fue que Montijo entró a Hoy.

Los conductores principales de "Hoy" son Galilea Montijo, Raúl Araiza y Andrea Legarreta (Fotos; @galileamontijo / @andrealegarreta / @negroaraiza)

Los conductores recordaron que a su regreso a la revista, Andrea se tuvo que ausentar por varios días, por lo que Galilea Montijo la suplió, algo que no sólo le agradó al público, sino también a la misma Legarreta, quien ya había notado el talento que tenía su compañera para conducir.

“Gali estaba anunciando el programa sobre bajar de peso, que era un concurso (Cuánto quieres perder), entonces yo me volteé con Romagnoli y le dije, ‘oye, si ya se va Laura Flores, ¿por qué no (se queda) Gali?’. Contrario a los rumores que ha habido, yo le dije: ‘¿Por qué no la Gali?’. Y entró”, recordó Andrea Legarreta.

De 2008 a 2009 Roberto Romagnoli fue quien produjo al famoso matutino de Televisa y, para que el programa lograra mantener la atención de su público, cada nuevo productor podía hacer las modificaciones que le parecieran correctas, respetando el formato de revista.

El primer periodo en el que se encontraron las estrellas de "Hoy" juntas fue a partir de 2008 (Foto: @NoticiasRating)

Gracias al consejo de la veterana del programa, Romagnoli decidió hacer que Galilea se quedara como conductora a partir de 2009, desde entonces ha permanecido como una de las titulares de la revista, siendo ella, Andrea Legarreta y “El Negro” Araiza los principales.

Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Paul Stanley, Andrea Escalona y Lambda García son quienes conducen en este periodo al programa, el cual es producido actualmente por Andrea Rodríguez Doria. En el próximo cambio de productor de Hoy, que podría ser en 2022, habría nuevos cambios de conductores.

La primera emisión de este programa se llevó a cabo en manos de Alfredo Adame, Talina Fernández, Angélica Vale, Horacio Villalobos, Martha Carrillo, Sofía Villalobos, Toño de Valdés, Anselmo Alonso y Carlos Eduardo Rico.

En sus inicios, el programa "Hoy" duraba al aire diariamente lo doble de lo que hoy en día, 6 horas. (Foto: @NoticiasRating)

Estos conductores fueron quienes vieron el nacimiento de esta nueva revista, que anteriormente fungía como noticiero con el nombre Hoy Mismo, del cual sólo perduró Andrea Legarreta como conductora.

Supuestamente la también actriz se habría consolidado su carrera en la conducción no sólo por su talento, sino por consejo de Emilio “El Tigre” Azcárraga Milmo, quien la felicitó por su trabajo en Hoy Mismo y le pidió continuar en Hoy.

El inicio de “El Negro” Araiza fue similar a la de su compañera Galilea, lo recordó hoy diciendo “a mí me llamó Carmen Armendáriz sólo a suplir a Jorgito un día, y me dice ‘no, es que quiero que te quedes con nosotros’, y yo le dije ‘pero si yo no sé ni leer’”, de todas formas, aceptó la propuesta. Araiza tiene alrededor de 14 años siendo parte de la revista.

El matutino de Televisa que se estrenó el 3 de agosto de 1998 es hoy uno de los programas que más escándalos ha atravesado por las polémicas que han sucedido dentro de sus emisiones.

SEGUIR LEYENDO: