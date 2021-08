Gloria Izaguirre aseguró que Alejandra Guzmán descuidaba a Frida Sofía por salir con hombres: “se fue con el lanchero”

La comediante expresó que fue testigo de los descuidos de Alejandra con su hija (Foto: Instagram/@gloriaizaguirre)

De nueva cuenta el nombre de Alejandra Guzmán está rodeado de polémica, pues a meses de que se diera a conocer que su hija Frida Sofía la responsabiliza de crudas experiencias vividas a su lado durante su crecimiento, una versión podría reforzar las acusaciones contra la rockera.

Fue la actriz cómica Gloria Izaguirre quien aseguró que convivió hace más de 20 años con Alejandra y su hija, y gracias a lo cual ahora respalda las denuncias de Frida Sofía, a quien asegura haber visto en situación de peligro cuando se mantenía al cuidado de la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán.

La comediante recordada entre otros papeles por su participación en la telenovela La fea más bella, dijo en un programa de internet que llegó a presenciar los descuidos que la famosa rockera tuvo en perjuicio de la hoy coach de fitness y modelo.

Madre e hija se han enfrascado en una cada vez más intrincada guerra de declaraciones (Fotos: Instagram @ifridag/@laguzmanmx)

Debido a lo que pudo presenciar a inicios de la década de los 90 es por lo que ahora la actriz “le cree completamente” a la joven de 30 años, quien ha emprendido una denuncia legal en contra de su madre y de su abuelo, el veterano artista Enrique Guzmán, de quien acusó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, “la manoseó” desde que tenía cinco años.

Fue en el show digital Siempre hay más donde Gloria Izaguirre recordó un pasaje de su convivencia con “la reina de corazones” y su entonces pequeña primogénita. Y es que al salir a la conversación el tema de Frida Sofía, la comediante no dudó en respaldar las acusaciones de la cantante de Ándale, ni de asegurar que ha sufrido negligencia parental.

Gloria dijo que siendo amiga de la rockera, atestiguó cómo descuidó la supervisión de su hija con tal de salir a divertirse con hombres, como la vez que según la comediante, la cantante de Mírala, míralo “se fue con un lanchero” en una playa:

La comediante aseguró haber convivido con las famosas en la década de los 90 (Foto: Instagram/@gloriaizaguirre)

“Lo viví porque hay miles de anécdotas. Hay otra donde dejó a Frida Sofía en Playa del Carmen, y también de testigo, porque se fue con el lanchero, y la dejó ahí (en la arena) de 2 años, con el otro lanchero”, narró.

La actriz lamentó que Alejandra Guzmán no haya mostrado su apoyo a las crudas revelaciones que la joven expuso, por las cuales ha sido considerada como una víctima de abuso también mediático; asimismo, calificó el comportamiento de la rockera como lleno de “narcisismo, de cero empatía”.

“Claro que le creo (a Frida) que sí la violaron los amigos, los que no, los que sí, porque la mamá no se podía cuidar ni ella y la dejó ahí tumbada. Tiene un problema fuerte, no sé cuál sea, no soy psiquiatra”, sentenció en la emisión.

Frida procedió a interponer una denuncia penal contra su madre su abuelo (Fotos: @laguzmanmx / @eguzmanoficial / @ifridag)

Tras haber procedido legalmente, Frida Sofía continúa atacando a su mamá en sus redes sociales. Hace unos días, la modelo e influencer empleó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje contundente a la rockera, contra quien interpuso un proceso legal en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Y es que luego de haber procedido contra su abuelo Enrique Guzmán por los delitos de abuso sexual, corrupción de menores y violencia familiar, motivo por el cual ha polarizado la opinión del público, pues mientras muchas personas la han apoyado, no son pocos quienes aseguran que Frida se excedió al demandar a su propia madre.

“Qué asco que una persona por ser artista quiera mostrarse como una buena persona cuanto tiene el corazón negro de maldad destruyendo un ser humano desde su niñez”, escribió la intérprete de Chicas malas sobre su madre en una historia.

Apenas el sábado 12 de junio, un movimiento de fans de “la reina del rock” convocó a una muestra masiva de apoyo en internet para hacerle saber a Alejandra que sus seguidores incondicionales no dejarán de apoyarla.

