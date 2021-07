“No me pienso dejar”: la “Kardashian mexicana” se defenderá legalmente contra acusaciones de secuestro

Mariana González anunció que procederá legalmente en contra de quienes la acusaron de ser cómplice de un secuestro (Foto: Instagram/@marianagp01)

Tras haber sido acusada de, presuntamente, haber sido cómplice del secuestro de su ex pareja, Mariana González, la novia de Vicente Fernández Junior, ofreció una conferencia de prensa en donde se defendió y habló de las pruebas a su favor, desmintiendo los controversiales señalamientos.

Mientras la llamada “Kim Kardashian mexicana” y Vicente Fernández Jr. festejaban 15 meses de noviazgo, la pareja tuvo que enfrentar una fuerte polémica de la cual han persistido en aclarar: Mariana González fue acusada de ser la presunta culpable de que un hombre llamado Carlos Mauricio Arriola Pérez, quien habría sido su pareja, falleciera a manos de un grupo de secuestradores en 2016.

Debido a dichos señalamientos, González dio una conferencia de prensa la tarde de este viernes acompañada de su novio, en donde aseguró que la persona que dio estas declaraciones en su contra, lo hizo con el afán de obtener alguna recompensa económica debido a que su situación financiera no es la mejor en estos momentos.

Mariana González aseguró que las acusaciones fueron por una remuneración económica que buscó quien la acusó (Foto: Captura de Pantalla Instagram)

Capturada por las cámaras de Despierta América, la “Kardashian mexicana” aseguró que esta polémica no habría sucedido si ella no fuese pareja del hijo de Vicente Fernández, pues ahora que está en el ojo mediático es que por primera vez escucha de estas acusaciones.

Según relató la empresaria, Lilia Yolanda Arriola Pérez, quien hizo los señalamientos a través de la revista TV Notas, la contactó a través de Instagram para poder hablar con ella. Habrían tenido una conversación normal y amistosa, pues se habrían conocido muchos años atrás.

González confesó que sí sabía de la terrible forma en que falleció el hermano de Lilia Yolanda, pues fue una noticia que conmocionó a todas las personas que lo conocían, pero más allá de eso, ella no está ligada con con la muerte de Carlos Mauricio.

Mariana comenzó a enfrentarse a estas acusaciones un día después de festejar 15 meses de noviazgo con Vicente Fernández Jr. (Foto: marianagp01 / Instagram)

Entre las pruebas que tendría Mariana González estaría, no sólo su cuartada, sino también las recientes capturas de pantalla de la conversación que tuvo con Lilia Yolanda, las cuáles demostrarían las intenciones que tenía la señora al llevar esta nota a un foco mediático.

“Tengo las fotos, tengo mis pasaportes, tengo todo para demostrarles que cada una de estas palabras que les estoy diciendo son la verdad. Yo no tengo por qué (...) la gente que me va a creer, me va a creer porque ya saben lo que yo soy. Y esta señora y las personas que se quieran subir al barco, saquen muy bien pruebas de lo que van a decir, porque ya no me pienso dejar”, dijo González.

La influencer aseguró que comenzará un proceso legal en contra de Lilia Yolanda Arriola debido a que ha manchado su imagen y porque cuenta con las pruebas necesarias para hacerlo, además del apoyo de Vicente Fernández Jr.

El hijo de Vicente Fernández aprovechó para decir que está dispuesto a defender a su novia "como un lobo" (Foto: Captura de pantalla Instagram)

“Lo único que me importa es limpiar mi honor, ¿por quién? Por dos hijos que tengo en mi casa, y porque no es justo que porque ven una mujer guapa y arreglada te etiqueten”, dictó.

El cantante y político también aprovechó el espacio para expresar cómo se siente después de ver los rumores que han girado entorno a él, su pareja y su familia.

“Si no me quisiera preocupar por levantarme el día de mañana, es gracias a todo eso, y sin embargo, nunca he agachado la cabeza. (...) Tengo una gran familia, tengo a mis hijos, tengo a mis nietos, y hoy más que nunca, tengo la pareja que siempre soñé (...) defiendo como un lobo, boca arriba o boca abajo, con uñas y dientes, porque se haya hablado de Mariana González”, dijo.

Aunque no quiso decirle nada a Lilia Yolanda, agregó que “las verdades salen solas”.

SEGUIR LEYENDO: