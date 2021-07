“Para muchos yo soy el problema”: Juan de Dios Pantoja respondió sobre ataques a Kimberly Loaiza

los internautas no le dieron tregua a Juan de Dios y mencionaron que él era quien la humillaba constantemente. (IG: kimberly.loaiza)

Desde que Kimberly Loaiza mostró su nuevo look después del nacimiento de su hijo Juanito, ha sido duramente criticada en redes sociales, sin embargo, Juan de Dios Pantoja no ha dudado en defenderla y esta no fue la excepción.

Fue a través de su cuenta de twitter, que la pareja de la influencer se posicionó nuevamente para apoyarla ante la lluvia de críticas por parte de los internautas y propuso a sus seguidores que hicieran tendencia el hashtag #KimNoEstaSola.

“Ustedes no saben el daño que le han hecho a KIM, yo si porque vivo con ella y se lo que ha sufrido, por eso PIDO QUE LA DEFIENDAN. Ella a estado a punto de tirar la toalla muchas veces, ustedes como su fandom no la dejen y defiéndala mucho. Yo siempre lo hago, pero los necesito”, escribió Juan de Dios.

Asimismo recalcó que muchos de los usuarios de redes sociales mencionaban que él era el origen de todos los conflictos que tenía Loaiza, pero ahondó que no era de esa forma, sino todo lo contrario.

Juan de Dios Pantoja destacó que en efecto ella lo ha defendido en diversas ocasiones(Foto: Instagram/@kimberly.loaiza)

“Para muchos yo soy el problema de KIM, cuando para KIM yo soy su mejor aliado, el que la ha sacado de la depresión cuando la gente la ha humillado horriblemente. No necesito que la gente me apruebe, con que ella quiera estar conmigo, con eso me basta”, destacó.

Ante este mensaje, los internautas no le dieron tregua a Juan de Dios y mencionaron que él era quien la humillaba constantemente.

“Jajajaja nosotros solo nos burlamos de lo pendejos que están pero el único que la ah humillado realmente eres tú nadie podría humillarla más que tú ya que has hecho que se burlen de los cuernos que le pusiste y de muchas cosas más”, escribió una cibernauta.

Ante este tipo de menciones, Juan de Dios Pantoja destacó que en efecto ella lo ha defendido en diversas ocasiones, pero que el público no tiene que desquitarse con Kimberly.

“Ella no ha estado de acuerdo en muchas cosas que yo he hecho, y me queda claro que por mi se ha metido en problemas. Pero lo que yo haga, no es culpa de Kim como para que la crucifiquen a ella, jódanme la vida a mi si quieren, pero a ella déjenla tranquila”, añadió.

Tras el nacimiento de su hijo, la influencer se sometió a una cirugía estética (Foto: Instagram/@kimberly.loaiza)

Finalmente, la pareja de la influencer mencionó que no tenía nada que ocultar y que los cibernautas no debían dejarse absorber por cosas de las que no conocían el contexto completo.

“Muchos tiran la piedra y esconden la mano. YO NUNCA LA ESCONDO por eso soy tan criticado. Pero como les he dicho muchas veces, prefiero que me quieran por quien soy realmente y no por ser una persona hipócrita, NO SE DEJEN ENGAÑAR MÁS”, concluyó.

Ante estos mensajes, el hashtag #KimNoEstaSola se hizo rápidamente tendencia y la tiktoker no tardó en responderle a Juan de Dios.

“Totalmente cierto eres mi aliado la persona que me ha levantado el ánimo cuando me siento mal, estás ahí para mi para aconsejarme, alegrarme los días, y hacerme olvidar cualquier cosa que me haga mal… yo estoy para ti y tu para mi”, escribió la querida influencer desde su cuenta de Twitter.

