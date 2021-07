“Ánimo, mi amor”: Juan de Dios Pantoja defendió a Kimberly Loaiza sobre críticas de su nuevo look

Juan de Dios Pantoja incluyó en su cuenta de Instagram un conmovedor mensaje para su pareja.r (IG: kimberly.loaiza)

Tras la aparición de Kimberly Loaiza en los Premios Juventud, las críticas respecto a su más reciente cirugía estética no tardaron en aparecer. Sin embargo, su pareja, Juan de Dios Pantoja no se quedó callado y defendió a la madre de sus hijos.

El influencer compartió el TikTok de una fan que mencionó no entender porque la gente le tiraba odio a Kimberly y se sentía con el derecho de opinar respecto a su cuerpo.

“cuando yo la vi con ese outfit dije que hermosa, se ve preciosa, yo no le veo el error, el cuerpo se le ve bellísimo con ese outfit, que está operada, que lo que tú quieras... a ver, ¿quién le dio el dinero para operarse más que su esfuerzo? y lo que más duele es que los comentarios vengan de otras mujeres y son comentarios muy hirientes”

La joven destacó en su audiovisual que la influencer había utilizado un maquillaje que le hacía ver los ojos más alargados, pero eso no significaba que se hubiera hecho algo en el rostro y añadió que las críticas estaban fuera de lugar.

Kimberly le agradeció su cariño y reiteró el amor que le tiene a Juan de Dios. (Foto: Instagram/@kimberly.loaiza)

“yo creo que a todas nos gustaría presumir nuestro cuerpo sin miedo a recibir esos malos comentarios [...] dejen de decir tan malos comentarios, no se metan en lo que no les importa. Si no te gustó, está bien, le gustó a ella, e encantó. Deja vivir, haz tu vida, no te estés proyectando con tus malos comentarios. Ya basta, ve a un psicólogo para que eso lo saques ahí, no en los comentarios y no ofendiendo”, dijo la usuaria dianacampos81 en su video.

Además de compartir el video de la internauta, Juan de Dios Pantoja incluyó en su cuenta de Instagram un conmovedor mensaje para su pareja.

“Mejor no se pudo decir… Ánimo mi amor @kimberly.loaiza toda esa gente no tiene ni poco del gran corazón que tienes, te admiro porque a pesar de que no te metes con nadie, de que todo el tiempo te intentan humillar, tu sigues firme y siempre con tu hermosa forma de ser”, escribió el TikToker.

Asimismo, Kimberly agradeció su cariño y reiteró el amor que le tiene a Juan de Dios.

“Te amo bebé gracias por siempre darme ánimos y apoyarme en todo”, destacó.

Cabe recordar que en días anteriores algunos usuarios comentaron en los videos de Kimberly que no se veía bien, entre otras opiniones respecto a su físico.

“La que quiere ser como la Kylie Jenner”, “ay no puede ser estabas simpática, peo tanta cirugía ya estas quedando como Lucía Méndez” o “Laura Bozzo con extensiones”, fueron algunos de los insultos que recibió Loaiza.

La influencer presumió su outfit (Foto: Instagram/@kimberly.loaiza)

Ello, después de que la influencer mostró en TikTok e Instagram su silueta con un traje de cuerpo completo hecho con lentejuelas de color negro que acentuó su delgada cintura y el resto de su figura. También sorprendió a sus fanáticos con una larga cabellera rubia que hasta el momento había llevado en color negro.

Fue a inicios de este mes que la influencer anunció que se sometería a una cirugía con fines estéticos: “Me operaré el cuerpo, deséenme mucha suerte”, escribió desde su cuenta de Instagram junto a un video de sí misma en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México.

En ese entonces, los seguidores de Kimberly la cuestionaron sobre el procedimiento que se realizaría. Sin embargo, la creadora de contenido se limitó a decir que “se operaría el cuerpo”, sin dar detalles de la cirugía.

Kimberly permaneció en el nosocomio desde el 6 de julio hasta su recuperación. Durante ese tiempo publicó diversos TikTok en donde se dejó ver en bata de hospital y respondió a las críticas de aquellos que opinaron que no debía operarse porque “así estás bien”.

