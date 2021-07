Demanda contra Luis Miguel: lo acusa el hombre que cuidó 28 años su casa de Acapulco

El cantante está de nuevo enfrentando una demanda por parte de un exempleado (Foto: Instagram/@lmxlm)

Luego de que el pasado mes de mayo José Pérez, ex mánager de Luis Miguel, reveló que buscaría demandar a la bioserie del cantante por difamación, pues en el producto de Netflix se aseguró que le había robado dinero al intérprete, ahora surge otra demanda de un excolaborador de El sol.

Se trata del señor Javier Francisco Guatemala, quien lleva ya semanas impulsando una denuncia legal contra Luis Miguel por motivos laborales. Y es que el demandante estuvo por más de 28 años a cargo del cuidado de la seguridad de la famosa mansión que Luis Miguel poseía en Acapulco, en la entonces llamada Playa Bonfil.

Guatemala fue despedido en 2012 y sin pago, por lo que junto a su abogado Tomás Gutiérrez interpuso una demanda por despido injustificado, y el reclamo de una indemnización que ya acumula diez años de salario.

El hombre trabajó casi 30 años en la seguridad de la enorme mansión de Luis Miguel (Foto: Captura de pantalla)

“Realmente se siente la frustración de haber trabajado toda tu vida y creo que todos trabajamos por algo”, señaló el hombre a las cámaras del programa Suelta la sopa.

Acompañado de su asesor legal, el hombre que reclama alrededor de 500 mil pesos al famoso cantante, explicó que de pronto, al deshacerse de la mansión, Luis Miguel dejó de establecer contacto con él y lo dejó a la deriva.

“La demanda es porque después de 2012, cuando él se fue, perdimos comunicación, contacto, y ya de ahí me contactó con su secretario personal, el señor Joe Madera, y ya no me empezaba a llegar normalmente el dinero. Entonces empezamos ahí con carencias, me cortaron la luz, a los empleados (de la mansión) les debía siete, ocho meses ya”, contó el hombre.

La propiedad estaba ubicada en la zona conocida entonces como Playa Bonfil (Foto: Archivo)

El ex trabajador dijo que la última vez que vio a Luis Miguel fue cuando éste le pidió que lo ayudara a realizar una mudanza de la mansión que actualmente se encuentra en ruinas. Destapó también que, dadas las características de la enorme propiedad inmobiliaria, ésta requería un costoso mantenimiento.

“Era un presupuesto elevado para esa casa, por concepto de mantenimiento de máquinas, del jardín, de las albercas, de la misma casa, de los carros, de los seis carros de lujo, un Mercedes y un Porsche”

Se sabe que en aquella emblemática casa, que incluso es recreada en Luis Miguel: la serie, el cantante solía pasar largas temporadas y es ahí donde llevaba a todas sus conquistas. Mariah Carey y Aracely Arámbula también visitaron la propiedad, sobre esta última, Guatemala afirmó haber sido testigo de su relación familiar con Micky.

La casa que Luis Miguel construyó en Acapulco y que fue escenario de relevantes episodios en su vida (Foto: Archivo)

“La casa era una belleza, contaba con tres albercas, tres jacuzzi y ya estaban hechas (las amenidades)”, dijo el hombre, que sobre La chule, como le llaman a Arámbula, declaró: “Era obvio que sí (estaban cerca, juntos). Lo llegó a visitar varias veces. (Como papá) él era amoroso.”

Se ha mencionado mucho que Luis Miguel estaría pasando una temporada en el puerto guerrerense, como parte de su aislamiento por un presunto extremo temor al contagio de COVID-19. Esta información no ha sido confirmada, y el extrabajador del cantante de Será que no me amas también la pone en duda.

“Realmente no es posible comprobarlo, porque ahorita está en Acapulco, al rato está en Miami, se mueve mucho…”

Luis Miguel en uno de sus últimos shows (Foto: @lmxlm)

Finalmente, Guatemala le dirigió un mensaje a Luis Miguel, y apeló a su honorabilidad como caballero para que liquide la deuda que tiene con él desde 2012:

“Le diría que siga siendo el mismo caballero que ha sido siempre y que se acuerde de la fidelidad, que siempre estuvimos ahí y que hasta la fecha nunca había tomado un micrófono No estamos diciendo nada malo de él, que lo llevemos a feliz término, como un caballero”, finalizó.

