Crisis en el set de Better Call Saul: Bob Odenkirk colapsó durante filmación y fue hospitalizado

Bob Odenkirk como Hutch Mansell, durante una escena de la película de acción "Nobody" (Foto: Universal Studios/EFE)

El querido actor Bob Odenkirk fue hospitalizado este martes después de un repentino desmayo mientras se encontraba en el set de la serie “Better Call Saul”.

De acuerdo con los primeros reportes, Odenkirk. de 58 años, se encontraba grabando la serie en los estudios de Sony, ubicados en Culver City -Los Ángeles, EE.UU- cuando de pronto colapsó. Ante esta inusual situación, el equipo acudió inmediatamente a asistirlo y trasladarlo a un hospital.

Según el medio TMZ, fuentes de la producción recalcaron que al momento en que los servicios de emergencia se llevaron a Bob, no se tenía del todo claro si estaba consciente. Además se destacó que aún se encuentra internado en el nosocomio, pero no se sabe cuál es su estado de salud.

Ante esta situación, usuarios de redes sociales y seguidores de la serie no tardaron en reaccionar y externar su preocupación por el carismático artista.

“Informan que Bob Odenkirk ha sido llevado de urgencia al hospital, luego de descompensarse grabando la última temporada de Better Call Saul. Sólo espero que esté bien y se recupere pronto porque lo quiero más que a muchos de mi familia y si le pasa algo me voy a lastimar mucho”, externó un internauta.

En la imagen, el actor Bob Odenkirk. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Aunque medios como Vanity Fair o The Hollywood Reporter confirmaron la noticia, hasta el momento no hay información oficial por parte del equipo del actor que destaquen como se encuentra físicamente.

Sin embargo, algo que llamó la atención de los usuarios fue que Bob Odenkirk tuiteó algo durante la tarde, aún cuando ya se había mencionado que estaba internado.

“De acuerdo con TMZ la ambulancia fue llamada a las 11:34 de la mañana, por lo que eso debió ser a las 2:34 pm... Este tuit fue enviado a las 4:09 pm, así que espero eso signifique que él está bien”, escribió @alittle_unwell en respuesta a la publicación del actor.

En este sentido, los usuarios de redes sociales no dejaron de mostrar su preocupación y le enviaron sus mejores deseos y pronta recuperación.

El actor es reconocido or su papel en Breakin Bad (Foto: Danny Moloshok/EFE)

“Sr. Odenkirk, normalmente no me importa demasiado cuando los actores se enferman. No los conozco personalmente, ¡potencialmente podrían ser gente basura! Y su trabajo no suele afectarme como lo ha hecho el tuyo. Espero sinceramente que estés bien y que te mejores muy pronto. Enviando buenas vibras”, externó un seguidor.

¿Quién es Bob Odenkirk?

Este actor se dio a conocer al protagonizar a Saul Goodman, un abogado bastante peculiar en la conocida serie “Breaking Bad” (2008-2013), no obstante, su despegue total se dio cuando se hizo un show derivado que se titula “Better Call Saul”.

Este programa se estrenó en 2015 y sólo se realizará una sexta temporada, la cual es la que actualmente se está rodando. Pero, tal fue el éxito de esa serie que los críticos de The New York times la colocaron en su recuento anual de mejores series en 2020.

Además, Odenkirk nació en Illinois, Estados Unidos, pero creció en un pueblo cercano llamado Naperville. Aunque su infancia fue dura, comenzó su carrera -primero de comediante- como guionista en la estación de radio de la Universidad del Sur de Illinois Carbondale. Tras tocar muchas puertas conoció a Rober Smigel, con quien haría una colaboración y posteriormente eso le abriría las puertas en aparecer en a Saturday Night Live. De ahí su carrera sólo fue en ascenso hasta que se convirtió en el actor que ahora todos conocen.

*Con información de EFE.

