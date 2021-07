Andrea Legarreta confesó lo difícil que fue triunfar en la televisión

Tras más de 20 años como la conductora de Hoy, Andrea Legarreta se sinceró mencionando que muchas veces le cerraron puertas (Foto: Andrea Legarreta / Instagram)

Andrea Legarreta ha consagrado su carrera en la televisión mexicana al posicionarse como una de las conductoras más conocidas dentro del medio del espectáculo tras más de 20 años como la cara del programa matutino Hoy, de Televisa. Sin embargo, el ganarse ese puesto no fue una tarea fácil.

Después de su rol como juez en la sección Los Chiquillos Hoy, la conductora se sinceró para Las Estrellas al mencionar que para ella “lo más hermoso en la Tierra son los niños”. También comentó que se ve reflejada en muchos de los participantes durante sus inicios en la televisión.

“Y a la vez me encanta verlos luchar, me reflejo un poco en ellos, soy una mujer que desde niña estuve pues en el medio y luchando por tener un lugar en este medio, recibí muchos ‘no’, me cerraron muchas puertas”, recordó Legarreta, quien en sus inicios fungió como modelo de comerciales cuando era apenas una niña.

Andrea Legarreta considera que lo más hermoso sobre la Tierra son los niños (Foto: Instagram/@andrealegarreta)

La presentadora destacó la importancia de tener tacto al tratar a los pequeños. “Están aprendiendo, son nuevos en la vida, entonces se les tiene que tratar con mucho amor”, agregó.

Legarreta reconoció que el apoyo por parte de la familia es fundamental para lograr a posicionarse dentro de su gremio.

“He recibido el apoyo de de mis padres, que eso es muy importante, cuando descubrimos que nuestros hijos se apasionan por algo, o que aman algo en la vida y que además son buenos para eso o que pueden llegar ser muy talentosos en algo, pues yo creo que los tenemos que apoyar”, comentó la conductora.

También añadió que para ella ha sido muy gratificante el apoyar a sus hija Mia y Nina en su corta carrera dentro del medio artístico: “A veces hay padres que quieren imponer cierta carrera o que se dediquen a ciertas cosas, y la verdad es que creo que es un gran regalo que los padres podamos apoyar a nuestros hijos para luchar por sus sueños, para mí eso fue un regalo”.

Recientemente se le vio pasear por las calle de Nueva York celebrando su cumpleaños al lado de su familia (Foto: Andrea Legarreta / Instagram)

La estrella de Hoy reflexionó y admitió que a pesar de ser rechazada, ello le sirvió para crecer y tener las herramientas necesarias para enfrentar al mundo del espectáculo: “El que me cerraran puertas, el que me dijeran ‘no’ en ciertas audiciones, en castings y de más, algunos maestros incluso que me corrigieran en cierta forma en la que incluso llegué a dudar si debía seguir o no, pues la verdad es que todo es aprendizaje”.

Durante su historia como conductora ha sido foco de críticas en más de una ocasión, sin embargo, con el paso del tiempo le han ayudado a entender más a el como afrontarlas: “Así es la vida vamos a recibir muchos ‘no’, muchas puertas cerradas, no a todo mundo les vamos a gustar, tenemos que entender que eso es parte de la vida, y que eso no significa que no sirvamos o que no podamos seguir luchando por un sueño”, añadió.

Cuando apenas era una niña, Legarreta debutó en el programa de televisión XETú, el cual era conducido por Ericka Buenfil y René Casados. Participó en telenovelas como Simplemente María, Mi Segunda Madre, No Tengo Madre, La Sombra Del Otro, Valentina y Vivan Los Niños. Ha sido conductora de Hoy, con algunas pausas intermedias, desde 1998.

