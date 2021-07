“Me dañaste, me dañaste mucho”: el crudo testimonio de una youtuber sobre YosStop

La famosa youtuber mexicana Caeli habló por primera vez sobre el presunto acoso que sufrió a manos de la creadora de contenido Yoseline “N”

La famosa youtuber mexicana Caeli habló por primera vez sobre el presunto acoso que sufrió a manos de la creadora de contenido Yoseline “N”, mejor conocida como YosStop, quien se encuentra presa en el centro de reinserción femenil en Santa Martha Acatitla por delitos relacionados a la pornografía infantil.

A través de un video que compartió en su canal de YouTube, Caeli evidenció los malos tratos que enfrentó a causa de lo que YosStop decía de ella públicamente en su contenido y argumentó que este constante acoso le ocasionó severos problemas de salud, por lo que tuvo que tomar medicamentos.

Además, la youtuber también conocida como “CaeLike”, exigió justicia para Ainara, la mujer que denunció a Yoseline “N” por pornografía infantil, y por otros casos en los que la creadora de contenido ocasionó daño a personas de la sociedad civil por hablar de ellas públicamente.

“Siento, así como Ainara, que esto tiene que parar. Yoss, me dañaste, me dañaste mucho. (...) Justicia por Ainara, justicia por Mika, justicia por todas las que hemos pasado y sufrido por culpa de Yoseline, de YosStop. Que se haga justicia de cualquier manera. No permitamos aplaudirle cuando se burla de más gente. Ya basta de verdad”, expresó en el video de aproximadamente 30 minutos.

