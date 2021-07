Así fue el encuentro de Alejandra Barrios y YosStop en Santa Martha Acatitla

Alejandra Barrios y YosStop convivieron en la cárcel (Foto: Cuartoscuro/Ig @justyoss)

A unos días de que la ex lideresa de comerciantes de la CDMX, Alejandra Barrios Richard, fuera liberada de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México para cumplir con la prisión domiciliaria que se le otorgó, mencionó que durante su estancia en el penal conoció a la famosa youtuber YosStop, quien fue vinculada a proceso por pornografía infantil.

Mencionó a través de un comunicado que durante la hora de la comida se sentaba con cuatro mujeres en la mesa y una de ellas era Yoseline “N”, mejor conocida como YosStop. Asimismo, convivió con su hija Diana Sánchez y otra mujer llamada Blanca.

“Dios me mandó para allá, a Santa Martha, para estar estos días con mi hija con el fin de darle ánimos, de disfrutarla y platicar aún más de nuestras vidas por eso le agradezco a Dios y a la Virgen de Guadalupe su misericordia”, remarcó.

En este sentido, ahondó en que le entristecía la situación por la que atravesaba su hija y dijo que actualmente Diana se dedica a escribir un libro y realizar manualidades.

Alejandra Barrios está en arresto domiciliario (Foto: Cuartoscuro)

“Estoy triste por mi hija Diana, quien sigue recluida, pero también debo reconocer que estos 23 días en Santa Martha fueron un regalo de Dios, pues estuvo con ella día y noche; rezamos, leímos la biblia, ella escribe sus memorias y ha empezado a redactar un libro sobre la maternidad transexual, además teje bufandas.

También destacó que la juez que le otorgó el arresto domiciliario actuó de la mejor manera: “Sin duda la juez fue imparcial, capaz, respetó la ley y cumplió con su deber de hacer valer la ley”. Ahondó en que su situación de salud continúa delicada y policías de la Secretaría de Seguridad Pública la vigilan de día y noche.

“Dejo en claro que mis compañeros los vendedores del espacio público no son ni drogadictos, ni borrachos como dijo la perdedora de Padierna, son gente trabajadora, honrada, por eso me preocupan mucho mis amigos; yo tengo que estar en la lucha siempre con ellos, es decir hasta que me muera”, sentenció.

Respecto a la estancia de la youtuber YosStop en Santa Martha Acatitla, cabe recordar que en días anteriores, su novio subió una carta que envió la influencer desde prisión.

“Hoy tuvimos visita y es muy duro el camino que recorremos, pero siempre hay algo bueno que valorar”, escribió Gerardo González, desde la cuenta oficial de la influencer.

En el breve escrito compartido, YosStop recalcó que a partir de las experiencias que está viviendo ha comenzado a ver la vida de una nueva manera.

“Dios, el universo, la vida o en lo que crean, decidió mostrarme un nuevo camino lleno de muchos caminos más para seguir creciendo y logrando cambios en sus vidas y en el mundo”, recalcó con letras rosas.

Detuvieron a la influencer Yosseline "N" (Foto: Intagram / @justyoss)

Asimismo ahondó que considera a sus seguidores un elemento muy importante en su vida y que quiere demostrar su mejor versión.

“Hoy los valoro más que nunca y les prometo daré lo mejor de mi para todos. Los amo. Yoss”, concluyó.

Tras la publicación, los internautas no tardaron en reaccionar y la mayoría de ellos apoyaron su postura, además de reafirmar que era sólo un obstáculo más.

“Si la vida te puso ahí, velo como una oportunidad para aprender más. Pronto volveré a ver una historia de Yoss” señaló una usuaria de Instagram.

Hace unos días, La Fiscalía General de Justicia (FGJ) presentó seis videos que fueron difundidos en redes sociales como pruebas en contra de la youtuber “YosStop” por el delito de Pornografía infantil.

El videoblog Patética generación que Yoselinne “N” subió a su canal de YouTube el 22 de agosto del mismo año es la tercer prueba por la que la influencer fue acusada de cometer delitos de Pornografía Infantil y fue el único que se usó para vincularla a proceso.

