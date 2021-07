Adriana Lavat confesó que los abogados de Rafa Márquez la amenazaron

Después de 13 años divorciados y constantes demandas por ambos lados, la disputa sigue vigente (Fotos: Instagram @adrianalavat // Cuartoscuro)

Tras 13 años divorciados, las problemáticas entre Adriana Lavat y el ex futbolista Rafa Márquez siguen dando de que hablar, luego de que la actriz revelara que los abogados de su ex pareja la amenazaron tras una tercera denuncia por parte del ex capitán de la Selección Mexicana de Fútbol.

Adriana Lavat y Rafa Márquez se separaron en 2008, después de 5 años de matrimonio, desde entonces los problemas iniciaron después de que la actriz le pidiera al futbolista que cumpliera con una pensión alimenticia, la cual no ha estado de acuerdo en pagar pues considera que es injusta.

“Me mandaron decir con su abogado penalista, quien me trató de amedrentar, que si quiero demandar los incumplimientos del señor, que lo haga. Que tome en cuenta que será un proceso largo, tedioso y costoso”, comentó Lavat en una entrevista con TvyNovelas.

Rafa Márquez ha demandado a su ex pareja en tres ocasiones (Foto: Twitter@US_diarioas)

“Me mandaron decir que he sido muy conflictiva en todo este tiempo. O sea, que una mujer que no deja que hagan menos a sus hijos, y que pelea porque le den lo que les corresponde, además de todo lo que me han llamado (zorra, abusiva, vividora, etc.), es también conflictiva”, manifestó la actriz.

Rafa Márquez ha demandado a su ex pareja en tres ocaciones, en 2008, 2012 y 2015 con el propósito de bajar la cantidad estipulada por las autoridades de tres ciudades diferentes, Barcelona, Nueva York y Miami.

Por otro lado, en 2017 Lavat confirmó que interpuso una demanda por falta de pago de la pensión, ahora la artista de 47 años denunció haber sido amenazada por Rafael y su esposa Jaydy Michel, según informa la revista.

Rafael Márquez y Jaydy Michel se casaron en 2011 en Puerto Vallarta, México (Foto: Instagram @rafa_marquez_rm4)

Adriana reprobó el actuar de la pareja de Márquez, ya que mencionó que la pareja del ex futbolista se comportaría de mejor manera por el bienestar de sus hijos: “Me he enfrentado con personas que prefieren gastar en abogados que darles a sus hijos; también con esos que tratan y prefieren quitar a los hijos, como si eso fuera fácil. Ese es el pensamiento de muchos hombres mal educados por sus madres y apoyados por las actuales esposas y mujeres en turno que se creen las dueñas hasta de los hijos de uno. En tantos juicios a los que me han sometido he visto a alguna mujer más de ese tipo; pensé que sólo existía una, la que me tocó”.

La actriz finalizó destacando que la pelea legal no es por dinero, sino contra una injusticia. “Mi deber es cambiar ese patrón de violencia económica que aqueja a muchos. No se trata de cantidades de dinero, se trata de control, de las formas que dañan, que son injustas y que deben cambiar”.

Jaydy Michel y Rafa Márquez llevan casi 10 años de matrimonio. Se casaron el 4 de enero en 2011 en Puerto Vallarta, México, rodeados de familiares y amigos. Su hijo Leonardo nació en junio de 2016, uniéndose a Manuela, hija de Jaydy y Alejandro Sanz, y a Rafaela y Santiago Márquez, fruto de la unión con Lavat.

Se tiene entendido que la pareja de la modelo y el ex futbolista mexicano actualmente viven en España. La modelo constantemente publica a través de sus redes sociales extractos de su vida con sus hijos y su esposo.

