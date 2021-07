“La Familia P. Luche”: así afectó la serie la vida de Dalilah Polanco

La actriz comenzó su participación en la pantalla chica con la telenovela "La Paloma" en 1995 (foto: Instagram/polancodalilah)

Dalilah Polanco participó en el año 2003 en el programa La Familia P. Luche como Martina de Galax y este papel le dio un gran reconocimiento en la televisión mexicana. En una entrevista realizada en Faisy Nights reconoció cómo fue que la serie cómica afectó su carrera.

La hija de la bailarina Aída Polanco y el músico Cutberto Pére fue cuestionada por su paso de la actuación en telenovelas a la comedia y aseguró que era algo que no había planeado. “Ahí sí yo era una cosa muy dramática en la vida y pensé que iba a hacer dramas en serio, de esas cosas terribles [...] De repente se atravesó en mi vida La Familia P. Luche y de ahí hundida para siempre porque todo mundo me ve cara de chiste y se ríen de lo que digo”, aseguró Polanco.

Dalilah Polanco y Consuelo Duval (foto: Instagram/polancodalilah)

Dalilah aceptó que le gusta ser parte de los programas cómicos, pero de igual manera goza de sus papeles en telenovelas y producciones dramáticas. “Disfruto mucho lo que hago, me la paso muy bien, me gusta mucho mi profesión, me agrada reír o llorar; gracias a dios hay productores que me han visto cara de actriz y no solo de comediante.

La actriz mostró su pasión por las diferentes situaciones que ha interpretado en las telenovelas. “He trabajado en diferentes producciones donde me la paso llorando, pero me la paso muy bien, también me ha llegado mi airecito de La Rosa de Guadalupe. Me han pegado, me han violado me han matado... muy bonito”.

Actualmente la actriz conduce el programa "Cuéntamelo ya" (foto: Instagram/polancodalilah)

En su participación en el late night show también relató que su inspiración para pensar en la actuación fue por Lolita Cortés, pero lo dejó pasar y continuó con sus estudios. “Tengo que confesar que yo fui al teatro a ver Que Plantón, fui a ver a Lola Cortés haciendo el papel de la Hiedra Venenosa y yo dije ´quiero hacer eso´, pero se me olvidó y continué estudiando para ser bióloga.

Dalilah continuó su narración y confesó que al mismo tiempo que había elegido su carrera, decidió hacer un casting. “Me iba a ir estudiar muy mona a una universidad de Guaymas, Sonora donde la biología marina es lo principal y ya ni me fui, tenía planes de casarme y no lo hice [...] Estudié idiomas acá (en la CDMX) un semestre y lo dejé porque sentí que no era lo mío, así que empecé a estudiar en una escuelita de actuación por Satélite y cuando me dijeron lo del CEA me animé a ir y aquí estoy”.

La actriz también ha participado en el cine y en el teatro (foto: Instagram/polancodalilah)

Después de que fue seleccionada, reveló cómo sus planes cambiaron drásticamente. “Estuve estudiando Área dos y así... ¡y zas! que me vengo a un casting en el CEA, vi que había uno ahí en el Centro de Educación Artística y dije: ´pues voy a ir´... y que me aceptan; no le había dicho a mi mamá ni a mi papá ni a nadie”, añadió.

Durante su participación en La Familia P. Luche Polanco tuvo un romance con Eugenio Derbez y en enero de este año, en una entrevista con Yordi Rosado, reveló cómo fue su relación con el comediante.

A pesar de su amplia trayectoria y su ruptura amorosa, la siguieron identificando como “La de Derbez” por varios años. (foto: Instagram/@polancodalilad//@ederbez)

“Era muy buena relación, muy difícil pero de gran aprendizaje. Sentí que era como estar en las grandes ligas y había muchas responsabilidades; era el señor actor, el señor productor, el señor director, tenía que estar a la par, a la altura. El señor Eugenio Derbez es una sombra muy grande y estar bajo su sombra es maravilloso porque te sientes protegido en algunos aspectos pero también te sientes a la sombra”, detalló la actriz.

“Al principio no lo sentía. Me sentía como en una escuelita de aprendizaje, porque sentía que era su asistente ejecutiva bilingüe, su secretaria, el ama de llaves, su novia, su amante, su actriz, su cómplice, sentía que tenía muchísimas obligaciones”.

SEGUIR LEYENDO: