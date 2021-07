“Los Yonic’s” anunciaron álbum póstumo de José Manuel Zamacona FOTO:FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

Luego del sensible fallecimiento de José Manuel Zamacona, líder de Los Yonic’s, la agrupación anunció que pronto lanzaran un álbum póstumo en el que el cantante participará junto a su hijo y otros artistas como Pancho Barraza, Mimoso, entre otros.

A través de su cuenta de Instagram, la agrupación adelantó que el disco contará con los temas más exitosos de la agrupación y que contendrá un tema inédito.

“Muy pronto se estrenará el último álbum de José Manuel Zamacona al lado de su hijo y de los Yonic’s Zamacona, que incluirá sus más grandes éxitos a dúo con Pancho Barraza, el Mimoso, Guardianes del Amor, Bronco, Cuisillos, Betty Solís, entre otros... además de un tema inédito”, anunció la agrupación.

Foto: Instagram/@yonicsoficial

Hay que recordar que José Manuel Zamacona murió el pasado 4 de julio luego de estar hospitalizado desde finales de mayo a causa de complicaciones por la COVID-19. De la que resultó contagiado a pesar de contar con el esquema completo de vacunación.

Dos días después de su fallecimiento se llevó a cabo su velorio en su natal Acapulco, en Guerrero. Su cuerpo fue trasladado desde la ciudad de México, en donde estuvo hospitalizado a causa de complicaciones por COVID-19 y finalmente falleció.

El sepelio se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Terraza Norte en Acapulco, en donde también se llevó a cabo con un homenaje póstumo. En el velorio de cuerpo presente, decenas de seguidores de la agrupación y familiares de José Manuel Zamacona se reunieron para despedir al aclamado músico.

Foto: Twitter/@visita_chiapas

Posteriormente, se llevó a cabo un concierto en homenaje al líder de los Yonic’s. Durante el concierto José Manuel Zamacona Jr., hijo del recién fallecido músico, interpretó algunas de las canciones más famosas de la agrupación.

En entrevista con la revista TvyNovelas, el hijo del músico narró los últimos días de su padre antes de fallecer y cómo fue que se contagió de COVID-19, después de recibir la segunda dosis de la vacuna.

“El 18 (de mayo) comenzó con una gripita, pero le echamos la culpa a que cuando terminó el evento había llovido y lo dejamos pasar”, narró el hijo del célebre músico a la revista el pasado 17 de julio.

MÉXICO, D.F., 01JULIO2011.- El compositor y músico, José Manuel Zamacona y los Yonics, asistieron a Plaza Galerias la tarde de hoy para develar las huellas de Bronce de dicha agrupación. FOTO:FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

“El sábado de esa misma semana, dijo que se sentía muy cansado y el domingo le empezó a dar fiebre y le dije que le hiciéramos una prueba para descartar el Covid y salió positivo, nos hicieron a todos, pero sólo tenía él”.

Posteriormente, los malestares de José Manuel comenzaron a agravarse, por lo que decidieron internarlo: “El martes (25 de mayo) le empezó a hacer falta el aire, ya estaba atacando otra área, entonces el jueves en la mañana me dijo el doctor que ya requería que se internara”.

Ante la decisión de hospitalizarlo, el hijo de José Manuel Zamacona Jr. pidió a los médicos que no intubaran a su padre, pues él se sentía muy intimidado por dicha medida. Así que estuvo 11 días sin auxiliar respiratorio.

No obstante, después se detectó un coágulo en el pulmón del músico que requirió que lo intubaran: “El día 11 me habló el doctor y dijo que aparentemente había un coágulo en uno de los pulmones y que eso le estaba afectando la respiración y que no le quedaba de otra más que intubarlo para sacarlo adelante”, concluyó a la revista.

