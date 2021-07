Apareció muerto a bordo de un barco en Turquía el actor Mike Mitchell, conocido por sus papeles en “Corazón valiente” y “Gladiador”

Murió el actor Mike Mitchell, conocido por sus papeles en "Corazón valiente" y "Gladiador"

El actor escocés Mike Mitchell, conocido por sus papeles secundarios en producciones como “Gladiator” o “Corazón Valiente”, murió a los 65 años en la turística ciudad de Fethiye, en el suroeste de Turquía, donde estaba de vacaciones con su esposa, informaron medios locales el domingo. Fue encontrado sin vida a bordo de una embarcación.

Según la agencia de noticias privada turca DHA, el intérprete murió presuntamente de un ataque al corazón el viernes pasado durante un descanso en el barco. Su cuerpo fue hallado por el gerente del puerto, quien dio aviso a la policía. Las autoridades ordenaron su traslado a la morgue para una autopsia que determinará la causa exacta de la muerte.

“Es muy difícil de creer la muerte repentina de un actor internacional, una persona honesta, un actor real, un verdadero amigo, mi querido amigo. Nos ha entristecido profundamente”, dijo el representante de Mitchell al medio especializado TMZ.

El director escocés Mark Stirton también confirmó su muerte en un mensaje que publicó desde su cuenta de Twitter. “Destruido al escuchar sobre la muerte de mi viejo amigo y actor en tres de mis películas, Mike Mitchell”, escribió. “Hasta luego Big Mike”.

Antes de dedicarse a la actuación, el actor se había especializado en físicoculturismo y había ganado cinco campeonatos mundiales de la World Fitness Federation y dos títulos de “Mr. Universo”. También compitió por el título de “El hombre más fuerte de Reino Unido”. En 2010, recibió el premio Living Legend de la World Fitness Federation, su más alto galardón.

De acuerdo al sitio especializado Variety, el intérprete fue miembro de cuerpos de fuerzas especiales y experto en explosivos. Luego se especializó en el mencionado deporte, pero tuvo que retirarse de la actividad en 2006 tras sufrir un ataque cardiaco.

Sus dotes físicas y su imponente tamaño le abrieron las puertas del cine y la actuación.

Mitchell se unió al elenco, formado entre otros por Mel Gibson, de “Corazón Valiente” en 1994. Luego apareció en otras películas como “The Planet”, la comedia “One Day Removals”, “City of Hell”, “Life on the Line” y “Emmerdale”.

Aparte de su participación en estas dos épicas películas protagonizadas por Russell Crowe y Mel Gibson, Mitchell también participó en otras producciones como “007: Operación Skyfall”, de Sam Mendes, en 2012, “Zombie Massacre” o en la serie “Revenge” .

Según la prensa de Estambul, el actor vivía desde hace muchos años con su esposa a bordo de un barco en Turquía, país en el que tuvo la oportunidad de rodar algunos largometrajes.

